Novo decreto regulamentador da Lei Anticorrupção Brasileira

Publicado em 12 de Julho de 2022, o Decreto nº 11.129 trouxe novas diretrizes para a regulamentação da Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013), revogando o Decreto nº 8.420 de 2015, com mudanças que entram em vigor no próximo dia 18 de Julho.

O novo texto traz alterações quanto aos parâmetros que serão considerados para verificação da existência em seu artigo 57, aplicação e efetividade do Programa de Integridade, dentre eles: (i) Comprometimento da alta direção, ressaltando a importância da destinação de recursos adequados; (ii) além dos treinamentos, traz a importância de ações de comunicação periódicas; (iii) gestão eficaz dos riscos, com previsão da necessidade de reavaliação periódica para a realização de adaptações necessárias e alocação eficaz de recursos; (iv) quanto às diligências apropriadas esclarece que devem ser baseadas em risco e adicionalmente à previsão de sua necessidade para contratação e gestão dos terceiros, também traz a sua necessidade para contratação e supervisão de pessoas politicamente expostas, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem, e para a realização e supervisão dos patrocínios e doações. Quanto aos demais elementos a serem considerados para a avaliação, o novo texto mantém a redação do decreto revogado, o que demonstra que não houve modificações relevantes, e dentre as propostas, estas já eram consideradas na implementação de Programas de Integridade efetivos, tendo em vista as boas práticas de compliance e guidelines internacionais.

Quanto aos critérios de aplicação territorial, o novo texto traz de forma expressa que a Lei Anticorrupção se aplica aos atos lesivos praticados pela pessoa jurídica brasileira contra administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior; no todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou possam produzir efeitos; ou no exterior, quando praticados contra a administração pública nacional. Cabe destacar também o aprimoramento do procedimento de investigação preliminar, a exigência da caracterização de autoria e materialidade para início do processo administrativo de responsabilização, e o aprimoramento dos critérios para dosimetria da multa.

O novo Decreto também evidencia uma maior ênfase aos acordos de leniência, e, em seu artigo 2º, prevê expressamente que o acordo é um dos meios de apuração da responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, sendo que o texto anterior apenas previa o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). Ademais, traz a definição de acordo de leniência, as responsabilidades relacionadas aos acordos e seus objetivos, destacando a sua importância para o fomento da cultura de integridade no setor privado. No tocante a competência para a sua celebração, atribui responsabilidades ao Advogado-Geral da União com relação aos acordos de leniência, de forma que, em conjunto com o Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, deverá dispor sobre a participação de membros da AGU na negociação e acompanhamento dos acordos e a possibilidade de ocorrer celebração de acordos conjuntamente entre os dois órgãos.

Para a organização que pretenda celebrar acordo de leniência o novo texto traz a previsão de admissão de responsabilidade objetiva quanto aos atos lesivos, enquanto o decreto revogado previa somente a admissão de responsabilidade na infração administrativa. Ainda, traz responsabilidades adicionais às organizações que busquem celebrar os acordos de leniência, de maneira que não haja dúvida quanto ao ato ilícito e/ou lesivo praticados, com toda a documentação comprobatória pertinente e garantia de que as organizações não seguirão usufruindo de vantagens indevidas decorrentes dos atos ilícitos. Também menciona a boa-fé da pessoa jurídica proponente de acordo de leniência como requisito a ser avaliado durante a negociação de proposta e quanto ao procedimento da proposta de acordo de leniência, não será mais possível sua realização de forma oral, somente em formato escrito.

Por fim, o novo capítulo sobre os acordos de leniência prevê que, em determinadas hipóteses, os acordos de leniência podem ser alterados ou substituídos, desde que os requisitos listados estejam presentes, tais como: maior vantagem para a administração pública, a boa-fé da pessoa jurídica colaboradora em comunicar a impossibilidade do cumprimento de obrigação antes do vencimento do fim do prazo inicialmente previsto e a higidez das garantias apresentadas no acordo.

*Camila Chizzotti é sócia da área de compliance do escritório Ogawa, Lazzerotti e Baraldi Advogados