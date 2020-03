Novo coronavírus pega advogada

Atualizada às 14h30 de 16 de março de 2020.

A Ordem dos Advogados do Brasil informou nesta segunda, 16, que uma participante da Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada entre os dias 5 e 6 de março em Fortaleza, testou positivo para o novo coronavírus. Antes de comparecer à Conferência, a advogada tinha viajado para a Europa. Segundo a OAB, ela está em isolamento domiciliar, com sintomas leves e sem qualquer risco.

O fato do contágio foi informado a todos os os 2.644 inscritos e funcionários que trabalharam no evento, bem como ao Ministério da Saúde e às secretarias de Saúde do Ceará e do Distrito Federal. A Ordem indicou a seus advogados que sigam as orientações do Ministério da Saúde.

A OAB também acatou determinação do governo do Distrito Federal e suspendeu todos os eventos e reuniões institucionais programados até o dia 31 de março. Nesse período, servidores, colaboradores e terceirizados estarão dispensados da jornada de trabalho presencial na sede da Ordem, sendo mantido apenas um plantão mínimo presencial para manutenção das atividades básicas, a critério de cada setor.

“A OAB Nacional reitera seu compromisso de apoio total a todas as medidas tomadas pelas autoridades de saúde para combater a pandemia”, conclui a nota.