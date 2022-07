Novo arcabouço regulatório brasileiro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) editou em 13 de julho de 2022 as Resoluções CVM 160, 161, 162 e 163. A Resolução CVM 160, tão aguardada, substitui as Instruções CVM 400 e 476 e estabelece um novo marco regulatório para as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. As novas regras, de acordo com Marcelo Barbosa, Presidente da CVM, visam trazer maior previsibilidade, agilidade e segurança jurídica para as ofertas públicas.

Um dos objetivos do novo arcabouço regulatório aplicável às ofertas públicas destinadas ao varejo (atualmente regidas pela Instrução CVM 400), é a simplificação do acesso, pelos investidores, às informações das ofertas, por meio de padronizações e divulgação de documentos mais sucintos.

O novo marco expandiu as possibilidades de estruturação de ofertas objeto de registro automático (atualmente dispensadas de registro e regidas pela Instrução CVM 476), a depender de diversos fatores, como o público alvo destinatário. Entre as alterações relevantes, em certos casos, não haverá limitação à quantidade de investidores que poderão ser acessados, assim como deixarão de ser aplicáveis a restrição de negociação após a oferta e a observância do prazo de 4 (quatro) meses para a realização de nova oferta de mesmo valor mobiliário.

Já a Resolução CVM 161, prevê o novo regime de registro de coordenadores de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. Esta nova regra visa facilitar a entrada de novos participantes, ao prever a possibilidade de atuação como coordenadores para as sociedades que atuem na distribuição de valores mobiliários como agentes da companhia emissora.

A Resolução CVM 162 e a Resolução CVM 163 trazem alterações menos relevantes, sendo que a primeira promove alterações pontuais em outras regras vigentes, apenas para adaptar sua terminologia e estrutura às demais Resoluções editadas hoje, enquanto a segunda, dispõe sobre a oferta pública de notas promissórias (substituindo a Instrução CVM 566).

As Resoluções entram em vigor em 2 de janeiro de 2023.

As demais inovações, assim como a íntegra das Resoluções, podem ser acessadas nos seguintes links :

Resoluções CVM

160

https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol160.html

161

https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol161.html

162

https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol162.html

163

https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol163.html

*Helena Mendonça de Toledo Arruda, sócia do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra. Possui mais de 10 anos de experiência na condução de operações imobiliárias e financeiras no mercado de capitais, especialmente na estruturação de ofertas públicas de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, Fundos de Investimento Imobiliário – FII e outros títulos e valores mobiliários do setor imobiliário. Graduada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/ SP). Masters of Law (LL.M) em International Financial Law na King’s College London – KCL

*Caio Watanabe Rocha de Mello, associado do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra, com atuação em Mercado de Capitais. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pós-Graduado em Direito Médico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito. Pós-Graduado em Direito dos Contratos pela Fundação Getulio Vargas (FGLaw)