‘Novo AI-5’, sugerido por Eduardo Bolsonaro, é afronta à Constituição e flerte com ‘exemplos fascistas’, diz presidente da OAB Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, repudia declarações do filho do presidente Jair Bolsonaro, que sugeriu uma reedição do mais pesado ato institucional dos anos de chumbo no País, em 1968