Novas regras para rotulagem de alimentos em vigor dia 9

Em 9 de outubro de 2022 acontece a grande e esperada mudança regulatória que afetará a rotulagem de alimentos no Brasil. Essa é a data prevista na Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa nº 429, de 2020 (RDC nº 429/2020), que dispõe sobre a forma como as empresas devem proceder com a rotulagem nutricional de alimentos embalados na ausência do consumidor.

Embora tenha sido publicada em 2020, a norma da Anvisa foi precedida de intenso debate público. Uma primeira versão da norma foi submetida a consulta pública entre 23 de outubro e 6 de novembro de 2019. As normas que até então regulamentavam a questão (RDC 359 e 360) eram de 2003 e refletiam outro cenário.

Nas últimas décadas, seguindo uma tendência mundial o padrão de consumo de alimentos dos brasileiros passou por alterações, com o consequente aumento de doenças relacionadas com alimentação, tais como obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas.

Assim, mobilizada pela sociedade, a Anvisa entendeu necessária a revisão das regras então existentes sobre rotulagem, como uma forma de munir o consumidor de informações sobre o perfil nutricional dos alimentos para uma tomada de decisão mais consciente.

Adoção de rotulagem frontal

A principal novidade será a adoção da rotulagem nutricional frontal. Essa é uma prática já adotada em diversos países da América Latina, tais como Chile, Uruguai, Peru, Argentina e Colômbia.

De acordo com as novas regras da Anvisa, as embalagens de alimentos deverão ter, na parte superior frontal, um selo com informações sobre açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio quando estes nutrientes ultrapassagem os limites estabelecidos na Instrução Normativa nº 75, de 2020 (IN 75/2020), a saber:

Ou seja, se determinado alimento contiver um ou mais desses nutrientes em quantidade superior ao previsto na IN 75/2020, a sua embalagem deverá conter a imagem de lupa e a informação de que o referido alimento contém alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e/ou sódio.

Com a adoção dessa medida, espera-se que o consumidor esteja atento àquilo que está adquirindo e evite o consumo excessivo de nutrientes que fazem mal à saúde.

Tabela Nutricional

Além disso, a tabela nutricional já conhecida dos consumidores brasileiros será reformulada para que as informações ali constantes sejam mais visualmente objetivas. A tabela passa a ter apenas letras pretas e fundo branco, em letra Arial ou Helvética com tamanho mínimo de 2,8 mm (podendo ser de 2,2 mm caso haja pouco espaço na embalagem), contra os atuais 1mm. O objetivo é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem na legibilidade das informações.

Ainda, será inserida mais uma coluna na tabela com informações nutricionais a cada 100 g ou 100 ml do produto. Além disso, será obrigatório informar a quantidade de porções de alimento existentes na embalagem, bem como da atual declaração por porções. Essa proposta visa facilitar a comparação entre os conteúdos de diversas marcas de determinado alimento, sem a necessidade de o consumidor fazer cálculos.

A nova norma estipula, também, algumas novas regras sobre o posicionamento da tabela nutricional. Agora, ela deve ficar obrigatoriamente próxima à lista de ingredientes, em áreas não encobertas e de fácil visualização. Nas embalagens com área menor que 100 cm², a tabela nutricional pode ser encoberta desde que esteja acessível.

Alegações nutricionais

As normas da Anvisa trouxeram, ainda, algumas regras quanto às alegações nutricionais na embalagem de produtos. Alegações tais como “rico em vitaminas”, “não contém lactose” ou “fonte de proteínas” podem continuar sendo apresentadas, mesmo que haja rotulagem frontal advertindo sobre altos teores de açúcares adicionados, gorduras saturadas e/ou sódio.

No entanto, as embalagens não poderão apresentar alegação nutricional contraditória com eventual rotulagem nutricional frontal (selo) que indique a presença de alto conteúdo de açúcares adicionados, gorduras saturadas e/ou sódio. Por exemplo: se um alimento tem o selo “alto teor em sódio”, não poderá ter alegações sobre “baixo teor de sódio/sal”.

Prazos para adaptação da rotulagem de alimentos

Os novos produtos e aqueles destinados exclusivamente aos serviços alimentícios ou processamentos industriais devem ter seus rótulos adequados para atender às novas regras da Anvisa já em 9 de outubro de 2022. Para os produtos que já se encontram no mercado até essa data, os prazos para adequação são:

até 9 de outubro de 2023 (12 meses da data de vigência da norma) para os alimentos em geral embalados por empresas de médio ou grande porte (portanto, tais empresas possuem até 8 de outubro de 2023 para comercializar apenas produtos com a rotulagem adequada);

(12 meses da data de vigência da norma) para os alimentos em geral embalados por empresas de médio ou grande porte (portanto, tais empresas possuem até para comercializar apenas produtos com a rotulagem adequada); até 9 de outubro de 2024 (24 meses da data de vigência da norma) para os alimentos fabricados por microempreendedores ou agricultores familiares que produzem alimentos de forma artesanal;

até 9 de outubro de 2025 (36 meses da data de vigência da norma) para as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis.

Os produtos fabricados antes da entrada das novas regras em vigor poderão ser comercializados até o final do prazo de validade com o rótulo tal como produzido. Se, durante o período de adequação, a empresa precisar fazer qualquer alteração na composição do produto, design, layout ou mesmo cor da embalagem, deverá observar as novas regras da Anvisa, ainda que não atingido o prazo de entrada em vigor da norma para aquele determinado produto.

Produtos sujeitos às novas regras

As novas normas da Anvisa sobre rotulagem nutricional se aplicam à maior parte dos alimentos embalados na ausência dos consumidores, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares (corantes, antioxidantes, estabilizantes) e coadjuvantes de tecnologia (catalisadores, fermento biológico, agentes de controle de microrganismos), inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial (para integração a outro produto, por exemplo) ou serviços de alimentação (estabelecimentos onde o alimento é manipulado, preparado, distribuído, exposto à venda).

As novas regras não se aplicam (i) às águas destinadas ao consumo humano (água mineral natural, água natural, água adicionada de sais e água do mar dessalinizada, potável e envasada), já que tais produtos possuem regulamentação própria; (ii) alimentos cuja superfície visível para rotulagem seja igual ou menor a 100 cm²; (iii) alimentos embalados que tenham sido preparados ou fracionados e sejam comercializados no próprio estabelecimento; (iv) carnes e pescados embalados; (v) café, erva-mate, vegetais para chás sem adição de ingredientes; (vi) vinagres sem adição de ingredientes; (vii) gelo; (viii) alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor; (ix) produtos in natura (frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais) sem adição de ingredientes e (x) bebidas alcoólicas.

As novas regras da Anvisa sobre rotulagem nutricional são extensas e, em algumas situações, ainda podem sofrer alguns ajustes ou retificações decorrentes da interpretação. De qualquer forma, é importante que as empresas que lidam com embalagens de alimentos estejam cientes das novas regras e acompanhem eventuais esclarecimentos e retificações às normas que a Anvisa venha a publicar.

*Laura Morganti é sócia da área Cível e Resolução de Conflitos do escritório Innocenti Advogados, integrante do Comitê de Relações de Consumo do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC) e apontada pela Chambers and Partners por sua atuação na área de Direito do Consumidor