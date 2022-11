Novas barreiras ambientais nos EUA podem impactar as exportações brasileiras

Desde 2021 está em tramitação no Senado americano o Projeto de Lei chamado de “Forest Act of 2021”, o qual tem por objetivo a adoção de medidas para combater o desmatamento ilegal, proibindo a importação de produtos decorrentes de commodities provientes de áreas ilegalmente desmatadas[1].

De acordo com a proposta, a proibição se aplica, originalmente, para as importações americanas de óleo de palmeira, soja, cacau, carne vermelha, borracha e celulose de madeira e para determinados produtos elaborados total ou parcialmente a partir dessas commodities, tais como óleo de palma e de soja; glicerol, ácido palmítico e ácido graxo obtidos do óleo de palma; pasta de cacau e chocolates; preparações de carne bovina e couros bovinos; pneus; e pastas de madeira e papéis.

O tema foi amplamente divulgado no ano passado, especialmente por estar em linha com as promessas de campanha feitas pelo Presidente Joe Biden, recentemente eleito naquela ocasião. No entanto, apesar da proposição já ter um ano de tramitação, ainda não houve decisão definitiva sobre o tema.

Em paralelo, o Departamento de Estado dos EUA (US Department of State – DOE), no último mês, submeteu à consulta pública um novo projeto de regulamentação sobre o tema, com prazo aberto para contribuições até 02 de dezembro[2].

A consulta tem por finalidade o recebimento de contribuições e críticas acerca da viabilidade de limitar ou vedar o comércio de determinadas commodities cultivadas em terras desmatadas ilegalmente ou, independentemente da legalidade, que sejam provenientes de áreas objeto de supressão após 31 de dezembro de 2020, bem como dos produtos à jusante das respectivas cadeias produtivas.

A oitiva pública tem por objetivo, ainda, a análise do potencial de parcerias público-privadas com grandes compradores de commodities agrícolas, comerciantes, instituições financeiras e outros atores para reduzir ou eliminar voluntariamente a compra de tais produtos e incentivar o fornecimento de commodities produzidas de forma sustentável.

Dentre outros tópicos, as principais questões sujeitas à consulta foram[3]:

Se os EUA devem desenvolver mecanismos para limitar ou vedar a comercialização de produtos provenientes de áreas ilegalmente desmatadas ou, independentemente da legalidade, proveniente de áreas cuja supressão ocorreu após uma data limite (sugerindo-se que seja, por exemplo 31/12/2020)

Quais instrumentos e mecanismos devem ser usados pelo país para atingimento desse objetivo, questionando-se a pertinência da utilização de incentivos fiscais, melhoria da rastreabilidade das mercadorias e due diligence dos produtos ou por meio de parcerias com outros governos, por exemplo. Pergunta-se, ainda, as vantagens e riscos associados caso o Estado Americano incentive o uso de commodities produzidas em jurisdições com baixos índices de desmatamento e/ou imponha sanções em caso de descumprimento das medidas;

Se a regulamentação deve abranger apenas carne vermelha, óleo de palmeira, soja, cacau, café, wood fiber e borracha (que seriam responsáveis por cerca de três quintos do desmatamento mundial) e produtos derivados ou se deveria englobar todas as soft commodities, quais sejam, aquelas obtidas a partir do cultivo e não da extração;

Quais stakeholders devem ser submetidos às regras: importadores diretos; comerciantes de commodities; empresas de bens de consumo; revendedores ou financiadores;

Qual a definição de “floresta” e “desmatamento” deve ser utilizada e, caso a restrição se aplique apenas às commodities obtidas a partir do desmatamento ilegal, como deve ser feita a análise da legalidade e a partir de quais bases de dados;

Se os esforços devem ser concentrados nos países com maiores taxas de desmatamento; em países com maior volume e valor de exportações de commodities para os Estados Unidos; ou em produtos e indústrias específicas.

A proposta segue em linha com as barreiras também em planejamento pela União Europeia, previstas para entrarem em vigor já em 2023 (a exemplo –da legislação sobre desmatamento da União Europeia). Este é o teor que está em discussão na COP27, iniciada no dia 4/11 com previsão de conclusão em 18/11.

Assim, como ocorreu com a legislação europeia, a proposta americana traz uma série de preocupações para os exportadores brasileiros, notadamente em razão do risco de restrições ao comércio internacional.

A expectativa no Brasil também segue em alta especialmente em razão da mudança na cadeira presidencial e da respectiva promessa de aumento do rigor na fiscalização ambiental e redução dos índices de desmatamento.

Essa discussão exigirá um novo olhar de toda a cadeia nacional de produção e exportação de matérias-primas e bens de consumo, tanto para adequar-se aos novos requisitos, quanto para evitar eventuais restrições disfarçadas ao comércio, sob pena de que os embargos ambientais possam prejudicar sobremaneira os países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil.

*Patricia Mendanha Dias e Carolina Jezler Muller, sócias do Bichara Advogados

