Nova Medida Provisória zera a alíquota do Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras realizadas por investidores não residentes

Publicada na última quinta-feira, 22 de setembro, a Medida Provisória nº 1.137 (“MP nº 1.137”) ampliou o rol de situações em que os rendimentos de aplicações financeiras efetuadas por investidores não residentes ou domiciliados no exterior na forma da Resolução BACEN nº 4.373/2014 (“INR”) estarão dispensadas do recolhimento do imposto de renda (“IR”) no Brasil, como mecanismo de atração de capital estrangeiro.

Com as alterações trazidas pela nova MP, a Lei nº 11.312/2006 passa a contemplar a redução para zero da alíquota do IR incidente sobre os rendimentos:

(i) provenientes de cotas de fundos de investimento em participações em infraestrutura (FIP-IE) e de fundos de investimento em participação na produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação (FIP-PD&I), desde que o INR não resida em país com tributação favorecida ou seja beneficiário de regime fiscal privilegiado; e

(ii) auferidos por fundos soberanos, ainda que residentes ou domiciliados em países com tributação favorecida.

Além disso, a MP nº 1.137 também passa a prever a redução para zero da alíquota do IR incidente sobre os rendimentos recebidos pelos INR[1], quando decorrentes de:

(i) títulos ou valores mobiliários, ofertados publicamente, emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, com exceção de instituições financeiras e assemelhadas[2], como debêntures, notas comerciais e notas promissórias;

(ii) fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) cujo originador ou cedente dos direitos creditórios não seja instituição financeira ou regulado pelo BACEN, neste caso, podendo o FIDC e os certificados de recebíveis imobiliários serem constituídos para aquisição de recebíveis de apenas um cedente ou devedor; e

(iii) Letras Financeiras, conforme previsto no art. 37 da Lei nº 12.249/2010.

A referida redução de alíquota para zero estende-se também aos rendimentos auferidos pelos INR originários de cotas de fundos de investimentos que invistam exclusivamente e em qualquer proporção nos ativos listados nas alíneas “i” a “iii” acima, em títulos públicos federais e em operações lastreadas em títulos públicos federais ou cotas de fundos de investimento que invistam em títulos públicos federais.

A MP nº 1.137 produzirá efeitos apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2023.

A íntegra do texto da MP nº 1.137 pode ser acessado no seguinte link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1137.htm

[1] Desde que não residente em jurisdição com tributação favorecida ou beneficiário de regime fiscal privilegiado e que a operação não seja celebrada com pessoa vinculada.

[2] Listadas no § 5º do art. 3º da MP nº 1.137.

[3] Desde que não residente em jurisdição com tributação favorecida ou beneficiário de regime fiscal privilegiado e que a operação não seja celebrada com pessoa vinculada.

*Helena Mendonça de Toledo Arruda, sócia do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

*Alexandre Herlin, sócio do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra

*Gabriela Sampaio de Oliveira, advogada do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra