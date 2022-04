Nova lei de violência institucional – opinião jurídica

No dia 31 de março de 2022, o Presidente da República sancionou a Lei nº 14.321/2022 que altera a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, a qual tipifica o delito de crime de violência institucional.

Inicialmente, trazemos a conhecimento a motivação quanto a origem da mencionada lei, a qual fora idealizada e iniciada através de um projeto legislativo, de Soraya Rosar como forma de combater e dar a efetiva resposta estatal às condutas praticadas por agentes públicos durante investigações ou julgamentos relacionados à casos de Estupro.

O Projeto Legislativo nº 5091/2020[1], que deu origem a presente lei, foi apresentado como ato de repudia aos atos investigativos e judiciais cometidos no caso em que a modelo Mariana Ferrer acusou o empresário André de Camargo Aranha de estuprá-la e, durante a audiência realizada no âmbito judicial, a declarada vítima, Mariana Ferrer, fora ridicularizada e humilhada pelos advogados de acusação, sendo que não houve qualquer ato do representante do Ministério Público, tampouco do Juízo do caso, para impedir tais atos que, independentemente de qualquer lei que a época tipificasse Violência Institucional, houve, claramente, violação aos direitos humanos da vítima.

A Violência Institucional, nova figura jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o texto legal promulgado e vigente, se caracteriza por atos das autoridade que investigam ou procedem a persecução penal em casos de estupro, que conduzam a vítima (que já encontra-se em estado de vulnerabilidade emocional), e também às testemunhas destes casos, à se submeterem aos atos da persecução penal (desde a investigação administrativa até a fase de Processo Penal), que as conduzam, desnecessariamente, à reviver (e não apenas rememorar), os fatos ocorridos.

Isso é, a Lei que tipifica o crime de Violência Institucional visa proteger as vítimas dos casos de violência sexual (estupro), ou outros da mesma natureza, de reviverem e retomarem ao estado de sofrimento psicológico e físico sofridos pelo próprio fato investigado e/ou processado. Impedindo que atos de investigação ou julgamento se deem de forma repetitiva, insinuativa ou invasiva à vítima. Importante frisar que, somente são admitidos atos que insistam na repetição de perguntas específicas,

por exemplo, quando houver justificada e comprovada necessidade investigatória para a elucidação do delito investigado.

Verifica-se clara evolução no ordenamento jurídico concernente à proteção das vítimas de crimes sexuais e respectivas testemunhas, impedindo que policiais, promotores de justiça e até mesmo juízes de direito haja desta forma, evitando, em paralelo diametralmente direto, a estigmatização e novo sofrimento psicológico das vítimas, principalmente nos casos em que há a tutela estatal da dignidade sexual.

Importante frisar outra grande evolução legislativa e social, a lei ora comentada não traz qualquer diferença entre gênero e identidade de gênero, o que vai ao encontro dos paradigmas humanistas seguidos pela lei de Abuso de Autoridade. Representando, a par da distinção de identidade de gênero optada pela vítima, mais um avanço contra o crime de abuso de autoridade cometido há tantos anos no Brasil.

Por fim, a Lei contra Violência Institucional prevê aplicação de sanção penal de três meses a um ano, e multa àqueles que a infringirem e forem condenados.

*Gustavo Moreno Polido, advogado criminalista

*Luiz Luna de Araujo Netto, advogado criminalista

[1] O Projeto Legislativo nº 5091/2020 é de autoria da deputada Soraya Santos (PL-RJ), em coautoria com outros deputados, e foi aprovado no Plenário no mês passado. Pela bancada feminina, assinam a coautoria da proposição as deputadas Flavia Arruda (PL-DF), Margarete Coelho (PP-PI), Rose Modesto (PSDB-MS) e Tábata Amaral (PSB-SP), com relatoria da deputada Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO)