Nova Lei de Improbidade Administrativa – um sopro de equilíbrio

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, em outubro passado, que trata da improbidade administrativa, percebemos que houve um pouco mais de equilíbrio na apuração de condutas de gestores/agentes públicos, bem como dos particulares que se relacionam com a Administração Pública.

Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública no Brasil, cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou decorrente desta. A responsabilização por improbidade administrativa também pode se estender ao particular, com a imposição de reparação de danos ao erário, além da possibilidade da aplicação de multas aos infratores da lei.

A improbidade administrativa tem caráter cível, não se trata de punição criminal. Mas não raras vezes a ação de improbidade está atrelada a processos e persecuções criminais, já que as esferas de apuração são autônomas.

Respeitadas opiniões contrárias, a nova lei promoveu importantes modificações, proporcionando mais equilíbrio na apuração das condutas de improbidade.

Vários pontos merecem destaque, em especial o fato de que somente podem ser considerados atos de improbidade aqueles decorrentes de condutas dolosas, excluindo-se as culposas previstas no texto anterior. Condutas culposas são aquelas decorrentes da imprudência, imperícia ou negligência. No caso da nova lei de improbidade, exigir-se-á, então, o dolo direto (a conduta intencional, portanto).

Apenas as condutas expressamente tipificadas na legislação poderão ser consideradas como ímprobas, ao contrário do rol de situações previstas na lei anterior.

A nova lei prevê escalonamento de punições, ou seja, em casos de menor ofensa à Administração Pública, a pena poderá ser limitada à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano ao erário.

Um dos grandes problemas da lei anterior era a indisponibilidade de bens do requerido. Com o advento da nova lei, ficou definido que a cautelar que determinar a indisponibilidade de bens somente poderá incidir para garantir eventual ressarcimento de danos, não se podendo indisponibilizar bens para acautelar possível multa; deve ser determinada a indisponibilidade de bens do agente quando demonstrado perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo; o valor da indisponibilidade poderá ser substituído por caução idônea; o bloqueio de contas bancárias somente deve ocorrer em último caso, com preferência ao bloqueio de bens de menor liquidez, como imóveis e automóveis; não podem ser objeto de indisponibilidade bens de família e valores de até 40 salários mínimos.

Pois bem, agora a nova lei não permite seja tão alargado o poder geral de cautela do julgador para impor a indisponibilidade de bens do investigado. Esse fato deve ser considerado como ponto positivo, pois na prática se via muitos casos de excesso de bloqueios cautelares, praticamente inviabilizando a vida financeira do requerido na ação de improbidade.

Somente o Ministério Público poderá ajuizar ações de improbidade e segundo a nova lei caberá a ele manifestar-se, no prazo de um ano, o interesse em dar seguimento às ações já ajuizada por outros autores.

Por fim, a nova lei estabelece que a ação de improbidade administrativa será obstada em casos de absolvição criminal do acusado, confirmada por órgão colegiado, na ação penal que discuta os mesmos fatos. Deve ser ponderado que a nova lei permite que as penas aplicadas por outras esferas sejam compensadas com as sanções aplicadas nas ações de improbidade administrativa. Pela legislação anterior, as esferas eram independentes.

Portanto, apesar de muitas críticas no sentido de que a nova lei de improbidade pavimentou o caminho para a impunidade dos agentes, na verdade ela trouxe mais equilíbrio e paridade de forças, de modo a possibilitar um maior controle dos atos judiciais de apuração de condutas ímprobas.

*Aleir Fernando S. Maia, advogado sócio do escritório Andrada Sociedade de Advogados. Mestre em Direito pela UFMG. Professor da Universidade FUMEC. Professor de Direito Penal da Escola Superior de Advocacia da OAB/MG. Membro efetivo da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB/MG