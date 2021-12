Nova Lei de Improbidade Administrativa e a decisão de tipificação da conduta

A Lei n. 14.230/2021 promoveu profundas e significativas alterações na Lei n. 8.249/1992, acabando por produzir uma “Nova” Lei de Improbidade Administrativa. Inúmeros aspectos merecem a atenção da doutrina, sendo que, nesta breve abordagem, destacaremos a nova regulamentação da decisão de tipificação da conduta.

Tradicionalmente, entende-se que o juiz pode dar enquadramento legal diverso daquele apontado na petição inicial na ação de improbidade administrativa, com base nos brocardos jura novit curia e mihi factum dabo tibi ius. Assim, o julgador pode proceder à correção da tipificação, pois não fica vinculado ao fundamento jurídico invocado pelo autor da demanda. A título de exemplo, na hipótese de a ação capitular a conduta no artigo 9º, inciso III, da Lei n. 8.429/1992, óbice algum existe, desde que os fatos estejam devidamente narrados na exordial, em seu enquadramento no art. 10, da Lei de Improbidade. Sobre o tema, o STJ entende até mesmo que:

“[…] Não é inepta a petição inicial que deixa de apontar o dispositivo de lei, se da narrativa dos fatos decorrer logicamente o pedido. Da mesma forma, a aplicação de legislação diversa daquela utilizada pela parte para fundamentar seu pedido não implica julgamento extra petita. Aplicação dos brocardos jura novit curia e mihi factum dabo tibi ius.”[1]

Contudo, o artigo 17, § 10-C, da Lei de Improbidade Administrativa ganhou nova redação, passando a dispor que:

“Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.”

A nova redação do dispositivo impõe que o Magistrado, na decisão de capitulação da conduta, indique, com precisão, para cada ato de improbidade administrativa, apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.[2] E mais: veda qualquer modificação na capitulação legal apresentada pelo Ministério Público.

Na mesma linha, o artigo 17, § 10-F, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, dispõe que será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial.

Entendemos, no que tange à vinculação da capitulação, que os dispositivos são inconstitucionais. Em primeiro lugar, porque violam o princípio da independência funcional do julgador. A vinculação à tipificação dada pelo autor, além de contrariar o entendimento majoritário em sede jurisprudencial,[3] inclusive na esfera criminal, de que o réu se defende dos fatos – e não da capitulação legal –, permite a decretação de nulidade por divergências interpretativas entre o Ministério Público e o juiz, mesmo quando não se vislumbre qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Ora, até mesmo na esfera criminal, ultima ratio do ordenamento, o artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a proceder à correção da capitulação dos fatos (emendatio libelli), não sendo legítimo afastá-lo de seu mister na esfera da improbidade administrativa.[4]

Ademais, a alteração empreendida pela Lei n° 14.230/21 ainda ofende os princípios da separação dos Poderes e do devido processo legal, previstos nos artigos 2º e 5º, caput, XXV e LIV, da Constituição, na medida em que restringe atividade própria do Poder Judiciário, no exercício de sua atividade-fim (jurisdicional).

Ultrapassada a análise da constitucionalidade dos dispositivos, é preciso deixar claro que a redação conferida pela Lei n° 14.230/21 dá margem ao surgimento de duas correntes interpretativas. Uma primeira posição, restritiva, sustentando que a capitulação dada à conduta deve ser exatamente aquela pela qual o juiz pode condenar o agente ímprobo. A título de exemplo, caso o Ministério Público tenha feito referência na inicial da ação de improbidade ao art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.429/92, fica vedado ao Magistrado condenar o agente como incurso no art. 9°, inciso IV, da Lei n° 8.429/92.

Uma segunda posição, mais flexível, entendendo que é suficiente que o autor da ação tenha capitulado a conduta no artigo adequado (9°, 10 ou 11, da Lei n. 8.429/1992), podendo o juiz, dentro do seu mister, fixar em quaisquer dos incisos do mesmo artigo a responsabilização do agente ímprobo. A título de exemplo, caso o Ministério Público tenha feito referência na inicial ao art. 9°, inciso I, da Lei n° 8.429/92, óbice algum existe à condenação pelo Magistrado no art. 9°, inciso II, da Lei n° 8.429/92. Isso porque, devidamente narrada na petição inicial a conduta ilícita, o agente ímprobo restará condenado pelo mesmo “fato principal”, caracterizador de ofensa de mesma gravidade ao bem jurídico-administrativo tutelado.

Em suma, as discussões sobre as modificações empreendidas pela Lei n° 14.230/21 são inúmeras. Vivenciamos um momento que inspira muito cuidado e atenção na exegese da Nova Lei de Improbidade. Contudo, a sociedade, de forma geral, e a comunidade jurídica, em especial, não podem deixar de correr os riscos associados à discussão de temas que visem reduzir a impunidade de nefasto fator de instabilidade em nosso país: a corrupção.

[1] STJ, 2ª Turma, REsp 794.155, Rel. Min. Castro Meira, Dj 04.09.2006.

[2] “Art. 17 […] § 10-D Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. […].”

[3] STJ, RESp 842.428, Rel. Min Eliana Calmon, j. 24.04.2007.

[4] Art. 383, do CPP: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”

*Rafael Costa é promotor de Justiça no Estado de São Paulo e professor de Direito

