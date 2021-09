Nova geração de empreendedoras prioriza qualidade de tempo alinhada aos negócios

Tenho observado, nos últimos anos, um grande movimento de mulheres que, assim como eu, decidiram largar carreiras consolidadas no meio corporativo e partir em busca de seu propósito de vida. Um levantamento recente, realizado pelo Sebrae, indica que as mulheres já representam 51% na liderança de novos negócios e empresas. No setor de franquias, elas já lideram 49% de unidades pelo país. E esses são números que só tendem a crescer. Com a pandemia do Coronavírus essa movimentação tem sido ainda mais intensa.

Vivemos um momento em que nos preocupar mais com o agora e em como estamos aproveitando as oportunidades e construindo algo maior, passou a fazer total sentido. Ir atrás de uma carreira que nos traga mais possibilidade de sermos nós mesmas, ao mesmo tempo em que almejamos o retorno financeiro, passou a ser mais significativo.

Assim como muitas, estive desse lado do jogo. Após 11 anos atuando em uma das maiores empresas nacionais do mercado de luxo, por diversos momentos, tive crises internas que me traziam conflitos e dúvidas se aquilo, de fato, fazia sentido com meu novo momento de vida. Com a chegada da Helena, minha primeira filha, tudo clareou. Entendi que o reconhecimento que eu tanto buscava deveria ser, inicialmente, construído pelas minhas próprias mãos. A partir disso, empreender acabou se tornando o melhor caminho a ser seguido. E com a vinda da Sophia, minha filha caçula, aquilo que já havia sido entendido, precisava agora ser colocado em prática.

Sim, com duas crianças eu decidi fazer a transição de carreira, renunciar à tão sonhada estabilidade no ambiente corporativo e arriscar tudo em um novo negócio, tendo como sócio, meu esposo Lucas.

É importante ressaltar, inclusive, que já havíamos tentado antes. Tivemos dois outros negócios, em Vitória – ES, que acabaram não indo para frente. No entanto, a vontade de empreender sempre esteve ali, latente em todo caminho que trilhávamos, apenas tivemos que aguardar o momento ideal e nos preparar para isso.

Como sócia-fundadora de uma rede de franquias, procuramos desenhar uma operação simplificada e coerente com o que buscávamos para nossa própria vida, naquele momento. Foram muitos os desafios, mas também são diversas as conquistas todos os dias. Com toda certeza, hoje consigo afirmar que fiz a melhor escolha. O objetivo maior, que era o de poder tomar café com as pequenas, participar das suas conquistas escolares e estar envolta em seus primeiros e principais momentos, passou a fazer parte da minha rotina ao iniciar esse novo projeto.

Hoje, converso com muitas colegas que tiveram a mesma iniciativa. Abriram mão de empregos exaustivos, mas que proporcionavam status financeiro e social, para empreender. Esses empregos, muitas vezes, foram o real motivo de seus choros mais íntimos. Elas também encontraram uma imensa motivação em seus novos negócios.

E a principal mensagem que pretendo levar adiante é que, proporcionar tempo para escutar o incômodo cotidiano é, antes de tudo, um ato de amor-próprio. É comum ligarmos o piloto automático e deixarmos para depois as respostas e os questionamentos diários que fazemos a nós mesmas.

Após três anos daquela decisão, que foi criticada e desacreditada por muitos, posso dizer, com orgulho, que faço parte de algo maior. E que empreender não é “mais fácil”, nem “menos trabalhoso”, mas que, com certeza foi a minha melhor escolha. Há alguns anos, deixei de receber o 13º e agora sou eu quem pago, trabalho muito mais, mas com toda certeza, trocar o salto alto e as roupas monocromáticas pelo meu próprio negócio e tempo de qualidade, me tornou uma pessoa muito mais feliz e realizada profissionalmente. E se eu consegui, outras também conseguem. Vivemos um momento que nos mostra, a cada segundo, que a vida é agora. Tenha coragem para vivê-la e vá!

*Brunna Farizel, empresária, sócia-fundadora da Splash Bebidas Urbanas