Notícia de uma morte aos 137 anos

O Liceu Coração de Jesus, 137 anos de vida, anuncia que vai parar em breve. Motivo: Cracolândia.

Foi com muita tristeza que recebi a notícia que o Liceu Coração de Jesus, localizado no centro de São Paulo, na área de Campos Elíseos, irá fechar em breve. Vai só até o fim do ano. A escola que já chegou a ter três mil alunos, agora está com 200.

Motivo? Insegurança do local. Cracolândias se espalham em toda a redondeza de sua magnifica construção.

O que mais perderemos? Até quando a cidade irá suportar essa total omissão das autoridades, que não tomam medidas eficazes para que se mantenha em condições minimamente dignas?

Várias regiões estão sendo sufocadas pela ocupação indevida de vias e espaços públicos e ninguém toma providências.

O esvaziamento das zonas degradadas é nítido e gera, naturalmente, queda na arrecadação de impostos, desocupação de imóveis e piora geral, o que facilita ainda mais a ocupação indevida.

Os gestores públicos têm obrigação de zelar pelo patrimônio público.

Não é favor nenhum que fazem.

Será que se fossem criadas placas para inaugurações de medidas de zeladoria, a coisa melhoraria?

Toda semana as claques estariam aplaudindo o corte de fitas da re-entrega de bens públicos para a população e, com isso, talvez os políticos tivessem incentivo para se mexer e reverter essa terrível decadência. Trabalho não faltará.

*Flavio F. de Figueiredo, engenheiro civil, consultor. Autor e coordenador de vários livros sobre vistorias e perícias, nos quais é especialista. O mais recente, Perícias em engenharia – uma visão contemporânea. Conselheiro do IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Diretor da Figueiredo & Associados Consultoria