Nós, políticos, devemos dar o exemplo nesta guerra contra o coronavírus

Num momento de grave crise na saúde pública, que já causou a morte de mais de 6 mil brasileiros e está provocando uma crise humanitária sem precedentes na história recente do nosso país, todos estão se sacrificando em nome do bem da população. Trabalhadores estão tendo os seus salários reduzidos; profissionais liberais estão em quarentena e veem sua renda despencar; trabalhadores dos serviços essenciais estão se arriscando para garantir o funcionamento da sociedade e os governos estão concentrando todos os seus esforços no combate ao novo coronavírus.

O que se espera da classe política, neste momento, é que lidere, dando o exemplo. A redução dos salários dos deputados estaduais, entre outras medidas aprovadas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), é um dos passos nesta direção.

Mais que cumprir o seu papel e votar os projetos necessários para o enfrentamento da pandemia, nós, políticos, temos que assumir a devida parcela de sacrifício neste período. Servimos de modelo e isso confere um poder e tanto em épocas como esta que vivemos.

Devemos seguir à risca as determinações das autoridades da Saúde e, assim, mostrar à população que, juntos, poderemos vencer esse inimigo invisível. Ganhar esta guerra requer um esforço conjunto. Demanda empatia e pensar na coletividade. Como representantes eleitos pelo povo, não nos furtaremos em fazer o correto.

Todos os recursos economizados com as medidas aprovadas pela Alesp, algo em torno de R$ 320 milhões, serão direcionados ao combate à covid-19.

Num momento de crescimento acelerado da curva de contaminação, a verba pode ser utilizada para a compra de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde; respiradores; montagem de leitos de UTI, entre outras ações indispensáveis na batalha contra o Sars-Cov-2.

Neste momento de crise, a classe política bandeirante deve mostrar à população de São Paulo de que lado está: ou dá o exemplo no enfrentamento da doença, ou fica cada vez mais presa aos estereótipos que mancharam, ao longo de décadas, a sua reputação. E é justamente por isso que apresentei um dos projetos que serviram de base para a elaboração do pacote de medidas votado pela Casa.

*Matheus Coimbra de Aguiar, o Tenente Coimbra (PSL), tem 28 anos, é de Santos, no litoral paulista. Formado em Administração de Empresas e formando do curso de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra (ADESG), é primeiro-tenente licenciado do Exército Brasileiro, em que ficou por nove anos