Noronha mantém na cadeia acusado de emboscar a tiros vereador ‘Luisão’ Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a Aquiles Ladislau de Sousa, acusado por suposto envolvimento em tentativa de homicídio do parlamentar de Alagoinha do Piauí, a 390 quilômetros de Teresina