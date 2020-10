Noronha e desembargador debatem busca por equilíbrio em planos de saúde

A TV ConJur realiza na manhã desta terça, 6, entre as 10h30 e 12h, o seminário “Mutualismo e equidade em planos de saúde: princípios e busca por equilíbrio” com a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otavio Noronha. Participam também do evento o desembargador Marco Villas Boas, presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, e a consultora Raquel Marimon.

O evento é promovido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e pelo Copedem — Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura.