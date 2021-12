No segundo ano da pandemia, advocacia vive uma jornada de resiliência

Em janeiro de 2021, quando assumi a presidência da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), vivíamos um cenário desafiador, que de certa forma perdura até hoje, apesar dos recentes avanços da vacinação em relação à pandemia de Covid-19.

Além da perspectiva de a AASP ser uma entidade voltada para a defesa do pleno exercício da advocacia e dentro do nosso propósito permanente, que é o de facilitar o dia a dia da profissão, olhamos para essa realidade e pensamos em iniciativas que contribuíssem na travessia desse período peculiar da nossa história, com os impactos do distanciamento social e das atividades remotas.

Esforçamo-nos para manter uma agenda de suporte aos advogados e advogadas, sobretudo para aqueles que se valem dos nossos serviços nas sedes do Centro e da Alameda Santos, sem nos descuidarmos da segurança de todos os nossos colaboradores. É importante registrar que não fechamos as portas em nenhum dia e nenhuma atividade foi interrompida, porque a AASP sabe da sua relevância e mantém o compromisso com seus associados e associadas.

Ciente dos impactos econômicos para a advocacia, iniciamos o ano com a implantação do Projeto Digitalização, que tem por objetivo digitalizar gratuitamente para a nossa base de associados os processos físicos, cuja tramitação foi severamente atingida pela pandemia. Na capital, a digitalização é feita diretamente nas nossas sedes e, para atender o interior do Estado, equipamos a van da AASP com escâner e programamos uma agenda que percorreu 30 cidades do interior paulista.

Chegamos à marca 1.100.000 páginas de processos digitalizadas, e esse número nos dá muita satisfação, porque demonstra que o projeto atende à realidade dos nossos associados e associadas. Para atendermos mais o interior, nessa que é uma demanda crescente, adquirimos duas novas vans, que estão em fase de adaptação, para reforçarem esse trabalho itinerante em todo o Estado já no próximo ano.

Na sede do Centro de São Paulo, sempre mantendo os protocolos governamentais de segurança, fizemos mais de 22 mil atendimentos aos nossos associados, por meio da realização de audiências em espaços próprios, acessos a salas de reuniões, uso de estações de trabalho, biblioteca, atendimento no Posto Jucesp e da Receita Federal, emissão de certificados, etc.

Outro marco deste ano foi o volume de intimações. Mesmo com um aumento de 40%, as publicações foram entregues com a mesma excelência de qualidade desse serviço que é vital para a advocacia. Ultrapassamos 100 milhões de intimações enviadas à nossa base, recorde histórico na AASP e que muito nos orgulha. Nesse âmbito, estruturamos ainda produtos que serão oferecidos no próximo ano e que visam auxiliar os advogados e advogadas na gestão das intimações feitas exclusivamente por meio das plataformas, porque essa tem sido uma medida implantada por muitos tribunais do país, apesar das constantes reivindicações da AASP quanto à necessidade da publicação concomitante desses atos também por imprensa oficial.

Outra preocupação nossa foi com a transformação da advocacia e a necessidade constante do aperfeiçoamento dos profissionais. Por meio do nosso Departamento Educacional, mantivemos o foco na realização de cursos voltados para as tendências do mercado digital sem nos descuidarmos dos cursos tradicionais. Estivemos presentes em mais de 100 eventos e reuniões institucionais e realizamos 86 webinários, com aproximadamente 41.000 inscritos.

Em março, instituímos o Mês da Mulher, com uma programação de mais de 60 horas de cursos, debates e eventos voltados para o universo feminino e para fomentar o tema da igualdade de gênero, que ainda se faz tão necessário. Em agosto, foi a vez do Mês da Advocacia, com variados cursos jurídicos e importantes reflexões sobre a virtualização da nossa profissão, envolvendo as questões de igualdade de gênero e de raça e a chamada advocacia 4.0, além dos impactos da pandemia na relação da advocacia com os tribunais. Formalizamos parceria com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para a oferta de cursos, e lançamos o curso de especialização em Direito Civil com a Universidade de São Paulo (USP), dando seguimento à tradição da AASP na excelência em ofertas de cursos.

Nosso Departamento Educacional reúne um robusto acervo com uma produção acadêmica de altíssima qualidade e que pode ser disponibilizado on-line e sob demanda dos associados. Esse material é vital não só para o aperfeiçoamento constante dos profissionais, como é extremamente útil para a formação dos estudantes. Por isso, sabedores do potencial dessa nossa contínua produção para o universo estudantil, intensificamos a aproximação e firmamos convênios com diversas faculdades de Direito com o objetivo de os estudantes terem acesso a esse rico material intelectual e todos os demais produtos e serviços oferecidos pela AASP. Vemos nesses estudantes os nossos futuros associados e associadas e queremos tê-los conosco desde já!

Realizamos o encontro anual pelo segundo ano na modalidade virtual e, atentos às novas necessidades do mercado, propusemo-nos a discutir sobre o futuro da nossa profissão após a pandemia. Trouxemos o filósofo Mario Sérgio Cortella e o professor de Tecnologia, Silvio Meira, ambos referência em suas áreas, para nos apontarem o cenário dos próximos tempos. Discutimos ainda sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as recentes alterações sobre o uso da publicidade pelos escritórios de advocacia, dois fatores que nos exigem mudança de comportamento. Obtivemos a marca recorde de 6 mil inscrições em um único evento da Associação.

Aprovamos e inauguramos o projeto Incubadora AASP, espaço voltado para acolher e dar suporte às Legaltechs, com a finalidade de desenvolvimento de produtos e serviços tecnológicos próprios voltados para o universo jurídico. Esse projeto também vem ao encontro da Jovem Advocacia, mais propensa às novidades e novos mercados. Nesse âmbito, lançamos a última Revista do Advogado sobre o tema do Marco Legal das Startups, também com o propósito de fomentar o estudo e o desenvolvimento da advocacia nessa nova área.

A partir deste ano contaremos com a plataforma de e-commerce e do novo serviço de jurisprudência da Associação, com uso de jurimetria e inteligência artificial, o que elevou a qualidade desse produto, além de um novo Clube de Benefícios.

Esses foram aspectos da gestão voltados para o ano em curso, mas nós também miramos o futuro e, por isso, junto à minha incansável Diretoria, com a confiança do Conselho Diretor e o engajamento do nosso time gerencial, realizamos o Projeto Futura AASP, com um olhar voltado para os processos internos da casa e a estruturação de um planejamento estratégico com ações aprovadas para serem desenvolvidas nos próximos três anos, com vistas a garantir a perenidade da nossa entidade.

Temos ainda dois outros projetos que também dialogam com o futuro: um deles é o censo que foi realizado em 2021 para conhecermos a nossa base. Precisávamos saber quem somos, conhecer as realidades socioeconômicas, de raça, cor, gênero e sexo da base para melhor estruturarmos as ações da entidade, que é voltada para as necessidades dos associados e associadas. Outro projeto é o Memória AASP, que irá iniciar um resgate da história dos 78 anos da Associação a ser disponibilizada publicamente e continuamente atualizada, um verdadeiro legado para as próximas gerações.

Nos aspectos das ações institucionais da AASP, expedimos 214 ofícios para os tribunais de diversos estados, inclusive STF, STJ, questionando e reivindicando melhora no atendimento à advocacia e na prestação dos serviços judiciais, atuando sempre na defesa da classe. No âmbito do CNJ, instauramos procedimentos administrativos com temas pertinentes, assim como acompanhamos como amicus curiae ações de interesse da nossa profissão, a exemplo do tema dos honorários advocatícios. Enfrentamos batalhas legislativas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, como a pretensão de alteração da lei das Sociedades Simples, as quais foram vencidas pela ação conjunta das entidades da advocacia.

Também nos mantivemos atentos ao contexto do país e aos ataques às instituições e nos manifestamos por meio de notas públicas na defesa intransigente da democracia, quando se fez necessário. Para nos servir de bússola e dar ênfase ao nosso compromisso com os valores democráticos, homenageamos o nosso ex-presidente e demos à Sala do Conselho Diretor da AASP o nome Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da AASP em 1976, falecido em abril deste ano, aos 89 anos, e defensor da liberdade e dos valores democráticos.

Ainda no contexto do fortalecimento das instituições democráticas, realizamos quatro importantes eventos, com proeminentes vozes da advocacia, da magistratura e da academia nos trazendo luz sobre a necessidade de nos mantermos vigilantes na defesa do Estado Democrático de Direito, no qual a advocacia desempenha papel fundamental.

Para o próximo ano, deixamos alguns projetos que serão implantados pela nova presidência, como é da natureza de continuidade das gestões da AASP. Em breve nossos associados e associadas serão surpreendidos com um vídeo wall da sede no Centro contando muito sobre a história da AASP, mas também servindo de fonte de notícias para quem frequenta a casa, terão a oferta de novos planos de saúde e um novo portal de acesso, novidades que deverão acontecer já nos primeiros meses de 2022.

Foi com resiliência que chegamos ao final dessa jornada, em um ano marcado por inúmeros obstáculos, cientes de que a dedicação à advocacia foi o nosso propósito e o compromisso com a visibilidade feminina um dos nossos guias, porque temos certeza de que viveremos em uma sociedade melhor, para todos e todas, quando a plena igualdade for conquistada. Esta é uma reivindicação das novas gerações de homens e mulheres e espero ter lançado uma pequena semente nessa conquista. Deixo o comando da Associação serena de que realizamos o possível, com a certeza de que a AASP é um patrimônio de toda a advocacia e da sociedade e que a esperança nos conduzirá para dias melhores.

*Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP)