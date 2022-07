No limite entre a culpa consciente e o dolo eventual

O zagueiro Renan, do Bragantino, foi preso, no dia 22 de julho deste ano, depois de se envolver em um acidente de trânsito com morte, em Bragança Paulista.

O carro que ele dirigia invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma moto, onde estava Eliezer Jorge Pena, de 38 anos. Eliezer estava indo para o trabalho e morreu no local. Ele era casado e tinha duas filhas.

Após o acidente, Renan se negou a fazer o teste do bafômetro, para medir a presença de álcool no organismo.

Observo o que foi dito em reportagem no site de notícias do G1(Jornal Nacional):

“O jogador do Bragantino foi preso em flagrante após um acidente de trânsito nesta sexta (22) de manhã, na rodovia que liga Bragança Paulista a Itatiba, no interior de São Paulo.

“Foi oferecido para ele fazer o teste do etilômetro, e o mesmo se recusou. Há indícios, ele está com o hálito com odor etílico, e por esse motivo também, ele foi encaminhado aqui para a Delegacia de Bragança Paulista”, explica o sargento Rodolfo Augusto.

Na delegacia, Renan também se negou a fazer o exame de sangue. O jogador estava dirigindo sem ter carteira de habilitação, Renan tinha apenas uma permissão para dirigir, que é um documento prévio emitido antes da CNH. Mas, segundo a polícia, até essa permissão estava suspensa porque Renan já tinha cometido, anteriormente, uma infração grave de trânsito.”

Segundo o que informou o DL News, em 23 de julho, o jogador vai responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com os agravantes de estar sob influência de bebidas alcoólicas e não estar habilitado para dirigir.

Tudo isso deve ser objeto da devida investigação policial e poderá ser objeto de discussão em juízo caso seja denunciado.

Disse bem Aníbal Bruno (Direito Penal, parte geral, Tomo II, 1967, pág. 83) que o que é essencial na culpa é o momento consciente inicial, é a posição contrária ao dever que aí assume o agente. Constrói-se, pois, a culpa na vontade e sobre a previsibilidade. É o fato de o agente dever e poder prever o resultado e de não o ter feito, que estende até ele a sua responsabilidade.

Caracteriza-se a culpa por uma conduta contrária ao dever, que se exprime na imprudência, negligência ou imperícia do ato voluntário inicial e, por uma relação entre o agente o resultado, que consiste na falta de previsão do previsível.

Assim temos na decomposição do processo culposo: um ato inicial voluntário, praticado com imperícia, negligência ou imperícia; um resultado de dano ou de perigo definido na lei como crime; ausência de vontade e mesmo previsão desse resultado; possibilidade de prevê-lo.

É certo que esse dever de cuidado e atenção deve ser julgado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A falta do dever de diligência, de que provém o resultado punível pode ser expressa seja em imprudência, negligência ou imperícia.

Consiste a imprudência na prática de um ato perigoso, sem os cuidados que o caso requer. Dela se distancia a negligência, que é a falta de observância de deveres exigidos pelas circunstâncias. Numa há o fato da comissão e noutra o fato da omissão, em geral.

Há exemplo de imprudência quando o automobilista conduz o seu veículo a grande velocidade em rua frequentada ou quando alguém, no exercício de poder de polícia, sem conhecer quem pode estar por perto. Há exemplo de negligência, quando o automobilista dobra uma curva sem verificar se a estrada está desimpedida, sem soar a buzina do carro, quando necessário.

Volto a lembrar a lição de Heleno Cláudio Fragoso (Lições de direito penal, Forense, Rio de Janeiro, parte especial (artigos 121 a 212, 7ª edição, pág. 66) quando bem concluiu que a circulação de veículos não pode ser feita sem que necessariamente surjam riscos a perigo de dano. Isso porque a vida moderna, em virtude da conveniência ou utilidade social de certas atividades e condutas perigosas, impõe a aceitação de certos riscos inevitáveis. Assim o risco permitido quando permaneça em limites razoáveis, decorrentes do uso normal e regular da máquina ou do exercício de certas atividades socialmente úteis, não torna, por oportuno, a ação ilícita, mesmo quando surja o perigo concreto.

Há, sem dúvida, uma linha demarcatória entre o fato culposo punível e o fato impunível resultante do risco juridicamente tolerado.

Lembre-se o que constitui a nossa vida moderna, onde em nossas residências, no trabalho, nas avenidas, estamos expostos aos riscos. Para isso, vale a conclusão de Arthur Schopenhauer, para quem ¨a vida é um negócio que não cobre os seus ganhos¨. Para ele, ¨sentimos a dor, mas não a sua ausência.¨

Não há fundamento para ilícito penal no caso de acidente provocado pela própria vítima, isto porque não há no direito penal a hipótese de presunção de culpa ou ainda incidência de responsabilidade objetiva.

Corretas as decisões que isentam o motorista de culpa se a vítima atravessa a pista de alta velocidade (RT 475/312), ou ainda correndo (RT 402/259).

A culpa pode ser grave, gravíssima, leve ou levíssima, dependendo do grau descuido do agente perante o bem jurídico protegido.

Tal ocorre seja para o homicídio culposo como para as chamadas lesões corporais culposas (artigo 129, parágrafo nono).

Como disse Luiz Flávio Gomes (Culpabilidade, gradualidade da culpa e culpa temerária) uma coisa é matar uma pessoa, não intencionalmente, em razão de velocidade pouco acima do normal; outra, distinta, é colocar dezenas e dezenas de pessoas num barco que só comportava cinquenta, com ânimo de lucro fácil (bateau mouche), onde se tem um exemplo de culpa fora do normal, culpa gravíssima.

Vejamos o caso da chamada culpa temerária, forma de culpa gravíssima, ainda conhecida como negligência grosseira.

Tal conceito não é estranho no direito comparado do que se vê dos exemplos trazidos em Portugal, Alemanha, Itália e Espanha.

Tal surge não só para qualificar um resultado, a trazer mais uma hipótese de conduta culposa qualificada, para qualificar o resultado, como ainda para funcionar como exemplo-regra em casos particularmente graves, com expostos no artigo 121, § 6º.

Sobre ela debruçou-se Selma Pereira de Santana (A culpa temerária, São Paulo, RT, 2005) ao lecionar que a culpa temerária expressa uma especial intensificação da culpa, pois se está diante de uma conduta culposa especialmente perigosa. O resultado desta forma se apresenta altamente provável, sendo a previsibilidade patente.

Disse ela:

“A culpa temerária representa um tipo de culpa substancialmente elevado, determinante de uma moldura penal agravada. É indispensável que se esteja perante uma ação particularmente perigosa e de um resultado de verificação altamente provável à luz da conduta adotada, mas que se tem de alcançar, ainda, a prova autônoma de que o agente, não omitindo a conduta, revelou uma atitude particularmente censurável de leviandade ou de descuido perante o comando jurídico-penal.¨

A culpa, como revelou Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil, São Paulo, Atlas, 9ª edição, pág. 37) será grave se o agente atuar com grosseira falta de cautela, com descuido injustificável ao homem normal, impróprio ao comum dos homens. É a culpa com previsão de resultado, ainda chamada de culpa consciente, que se avizinha do dolo eventual do direito penal.

Destaco nos trabalhos já realizados a Emenda Modificativa ao Anteprojeto de crimes contra a vida, formulada pelo Deputado Marcos Rogério, onde, no parágrafo quinto, fala-se que se as circunstâncias do fato demonstrarem que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas agiu com excepcional temeridade, a pena será de quatro a oito anos de prisão.

De outro modo, a culpa levíssima caracteriza-se pela falta de atenção extraordinária, pela ausência de habilidade especial ou conhecimento singular.

Já a culpa leve existe se a falta puder ser evitada com atenção ordinária, com o cuidado próprio de um homem comum.

O que se dirá com quem infringe regra com relação a via preferencial? Via preferencial é aquela pela qual os veículos devam ter prioridade de trânsito, desde que devidamente sinalizada.

Sabe-se que a regra fundamental da circulação de veículos, no que tange aos cruzamentos, é a que estabelece a preferência de passagem ao que vier da direta. Mas, a via preferencial tem se colocado como exceção ao princípio da precedência da direita, Se houver sinalização e o condutor é indiferente à preferencial, dirigindo embriagado, impondo sua vontade na circulação do veículo e provocando sério acidente, ao dirigir em velocidade acima da permitida, considerada excessiva, está agindo em culpa gravíssima.

Da mesma parte age com culpa quem provoca um acidente em desobediência aos princípios da solidariedade e confiança, sem observância ás regras de trânsito e sem observar a conveniência dos demais.

A derrapagem do veículo envolve culpa grave do motorista sempre que ele não demonstra cautela e previsão, agindo com velocidade excessiva, com evidente indicio de imprudência.

Anoto alguns casos em que a jurisprudência reconheceu culpa: a conversão à esquerda sem cautelas especiais (JTACrSP 49/256; 47/283; 46/335); a embriaguês do motorista (RT 386/271, 535/323, 512/417), a ultrapassagem sem perfeitas condições de visibilidade (DF 248/414); a falta de distância de segurança com o veículo imediatamente à frente (JTACrSP 59/308); na derrapagem ou colisão em estrada mal cuidada (JTACrsP 50/251); na queda de passageiro quando o veículo trafega de porta aberta (RT 546/377, 541/438). No entanto, já se entendeu que embora constitua falta do motorista de coletivo abrir a porta antes do ponto, não há que responsabilizá-lo se o passageiro, voluntariamente, salta do ônibus em movimento, ferindo-se (TACrSP, RT 544/383).

No entanto, colho jurisprudência onde se definiu que houve homicídio doloso no trânsito: quando o agente estava totalmente alcoolizado (RJTJERGS 167/183); estava sob influência alcoólica, dirigindo com velocidade inadequada e na contramão de direção (JTAERGS 167/107).

Estabelece o parágrafo setimo do artigo 121 do Anteprojeto do Código Penal que as penas previstas nos parágrafos anteriores são aumentadas até a metade (na vigência do Código Penal de 1940, o parágrafo quarto do artigo 121, prevê causa especial de aumento de pena de um terço se o agente):

a) deixa de prestar socorro à vítima, quando possível fazê-lo sem risco à sua pessoa ou a terceiro;

b) Não procura diminuir as consequências do crime.

Observa-se que o anteprojeto não considera mais como causa de aumento no homicídio culposo: morte devida a ação culposa resultante da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Tal disposição assim como no caso da lesão corporal apenas se aplica quando se trata de um profissional, pois apenas nesse caso se acresce a medida do dever de cuidado exigido, a desprezar as regras do seu ofício e ainda fuga para evitar a prisão em flagrante, matéria tipicamente processual.

A omissão de socorro pode constituir um crime autônomo, hoje previsto no artigo 135 do Código Penal, mas, no caso, é mera agravante do crime culposo que somente se aplica se não houver morte instantânea, impossibilitando o socorro.

Não prevalece a omissão de socorro, se no local havia outras pessoas que socorreram a vítima (TACrSP, Julgados 74/296, 71/313).

Assim configura-se a qualificadora se o agente, mesmo sem correr o risco pessoal, não prestou socorro imediato (RT 707/328).

Por sua vez, entende-se que não procurar diminuir as consequências de seu ato é, no caso, o mesmo que omitir socorro.

Por sua vez, dolo é a vontade consciente de praticar a conduta típica, dolo natural, numa visão finalista. É a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito, numa visão naturalista, onde é chamado de dolo normativo.

Dolo é a intenção criminosa.

Dolo é a vontade consciente de praticar a conduta típica, compreendendo o desvalor que a conduta representa (dolo axiológico), na visão de Miguel Reale Júnior (Antijuridicidade concreta, pág. 42).

Há o dolo direto que é a vontade do agente dirigida especificamente à produção do resultado típico, abrangendo os meios utilizados para tanto. Já o dolo eventual é a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém, vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro.

Francisco de Assis Toledo (Princípios Básicos de Direito Penal, Ed. Saraiva, 1992, pág. 154) identifica nos elementos subjetivos “especiais motivos, tendências e intenções”, o que é reforçado pela lição de Fernando de Almeida Pedroso (Direito Penal, 2ª ed., Ed. Leud, 1997, p. 214), ao assim realçar:

“Surge o dolo específico quando exija o tipo, como condição da própria tipicidade, que o agente realize a ação visando a uma determinada finalidade, diversa da vontade acrisolada à conduta. Desta sorte, no dolo específico observa-se o acréscimo de certa intenção à vontade genérica de realizar o comportamento incriminado. Há, portanto, explícita na estruturação típica do delito, uma intenção que se agrega e adiciona a outra, de cunho genérico, necessária para a constituição jurídica do crime. É a vontade que excede à do tipo, ampliando seu conteúdo subjetivo”.

É certo que para a doutrina finalista não há essa divisão, pois o dolo é considerado único, sendo o fim especial (que a teoria clássica chamava de dolo específico) elemento subjetivo do tipo ou do injusto. A escola clássica, porém, faz uma divisão do dolo, entendendo que no dolo genérico, há a vontade de praticar o fato descrito na lei, e, no dolo específico, também existe a vontade de produzir um fim especial, como ensinaram Celso Delmanto e outros (Código Penal Comentado, 6ª edição, Ed. Renovar, pág. 33).

Realmente a doutrina tradicional costuma fazer diferença entre o dolo genérico, que seria a vontade de praticar a conduta típica, sem qualquer finalidade especial, e o dolo específico, que seria a mesma vontade, embora adicionada de uma especial finalidade.

Hoje vigora a chamada nova lei seca, Lei 12.760, de 20 de setembro de 2012, prevê, por conta do artigo 165, aplicação de penalidade de multa, de dez vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, além de medida administrativa de recolhimento de documentos de habilitação e retenção do veículo e, na redação que dá ao artigo 306, prescreve que é crime ¨conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência¨. A conduta será constatada por : concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A mera presença de qualquer quantidade de álcool abala o autocontrole do motorista e sua percepção no trânsito. Assim, há estudos de que de 1,10 a 1,50 g por litro de sangue, há uma embriaguez, porém sujeita à ressalva; de 1,60 a 3,0 g é certo o estado de embriaguez; de 3,10 a 4, 0 g é completa; de 4,10 a 6,0 há uma embriaguez profunda; de mais de 6,0 a 10, 0 g trata-se de uma intoxicação profunda.

A prova da infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

O caso, pois, retrata a situação de trânsito nas vias urbanas, onde se vê uma “verdadeira selva” em seu dia a dia.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado