No leilão da Lava Jato, Justiça vende mais 2 Jet Ski de Eike e a Jet Boat Thorolin

A segunda fase do leilão com bens arrestados pela 7ª Vara Criminal na Operação Lava Jato está conseguindo melhores resultados do que a primeira, quando apenas um Jet Ski e um Jet Boat do empresário Eike Batista foram arrematados arrecadando no total R$ 90,5 mil. Ainda com alguns itens em aberto para receber lances, quatro bens já foram vendidos, e outros, como a lancha do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, batizada de ‘Manhattan Rio‘, avaliada em R$ 2,3 milhões, permanecem sem interessados até o momento.

Entre os itens vendidos estão mais dois Jet Ski de Eike e o Jet Boat Thorolin, que junta os nomes dos filhos mais velhos do empresário (Thor e Olin).

O valor dos lance, já com o desconto de 20% por se tratar de uma segunda oferta, somavam R$ 112,8 mil. Também conseguiu comprador a Pajero a diesel blindada, no valor de R$ 124 mil.

A fazenda do apontado pela Lava Jato como operador financeiro de Cabral, Carlos Miranda, no valor de R$ 2,2 milhões, e um apartamento de Cabral estimado em R$ 435 mil também ainda não receberam proposta.

A Lamborghini e a lancha Spirit of Brazil, de Eike, que foram oferecidas na primeira fase do leilão da 7.ª Vara acabaram sendo vendidos antes pela 3.ª Vara Criminal, que também investiga crimes mais antigos de Eike envolvendo as ações da OGX – enquanto a 7.ª Vara apura crimes relacionados ao governo do Rio.

A Lamborghini e a lancha Spirit of Brazil renderam R$ 3,3 milhões para a Justiça.