No Estado natal de Lula, Bolsonaro vence em apenas uma cidade

Em Pernambuco, Estado onde o ex-presidente Lula nasceu, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu em apenas uma cidade – Santa Cruz do Capibaribe, a terceira maior do Agreste, deu ao deputado 23.044 votos ou 53,83% e a Fernando Haddad, candidato do PT, 19.765 votos ou 46,17%.

Em todo o Estado, que tem 185 municípios, Bolsonaro levou 1.661.163 votos (33,50%). Haddad, 3.297.944 votos (66,50%) no segundo turno.

No primeiro turno, Bolsonaro havia vencido em nove cidades pernambucanas: além de Santa Cruz do Capibaribe, na capital Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Carpina, Caruaru, Taquaritinga do Norte e Camaragibe.

Até as 21h deste domingo, 28, o Tribunal Superior Eleitoral já havia contabilizado 99,91% dos votos em todo o País. Bolsonaro estava com 57.774.302 votos (55,15%) e Haddad, 46.988.083 votos (44,85%).

Lula nasceu em Caetés, pequeno município do Agreste pernambucano com 26 mil habitantes.

Preso em Curitiba desde 7 de abril para cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão na Operação Lava Jato, Lula foi declarado inelegível pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e substituído nas eleições 2018 pelo ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

No primeiro turno, o primeiro colocado de Caetés foi Haddad com 10.013 votos, ou 82,73%. O candidato Ciro Gomes (PDT) ficou em segundo com 966 votos ou 7,98%. Bolsonaro teve 869 votos ou 7,18%.

No segundo turno, Haddad foi a 12.333 votos, ou 91,73%. Bolsonaro teve 1.112 votos, ou 8,27%.