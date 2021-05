No Dia da Liberdade de Imprensa, juízes e Chaer debatem relações entre Judiciário e mídia

A presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Vanessa Mateus, media na manhã desta segunda, 3, um webinário realizado pela entidade e a revista eletrônica Consultor Jurídico para discutir o relacionamento entre Poder Judiciário e mídia.

Também participarão do debate o diretor do departamento jurídico da associação, Bruno Miano e o jornalista Márcio Chaer.

O evento que acontece no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa terá início às 10h30 e será transmitido ao vivo simultaneamente no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

O webinário contará ainda com o lançamento de uma versão digital do Guia Básico Judiciário e Mídia da Apamagis para jornalistas. O documento apresenta os principais verbetes do mundo jurídico e informações sobre Sistema de Justiça e o Judiciário brasileiro. O arquivo estará disponível no site da entidade.