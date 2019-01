No carnaval, as pessoas vão para a rua. O dinheiro também

Não adianta reclamar, criticar ou torcer para chover. Haja o que houver, no carnaval as pessoas vão para as ruas. Pobres, ricas, brancas, pretas, amarelas, mulheres, homens. Sempre existirá espaço para os pequenos blocos de rua coloridos que costuram bairros periféricos e para as grandes aglomerações de pessoas coreografadas pelo som de trios elétricos que atravessam os centros das cidades.

Estima-se que, só em São Paulo, o número de desfiles pode saltar dos 459, em 2018, para 737, em 2019. O edital liberado pela Prefeitura prevê um público de 5 milhões de foliões, mesmo que o evento paulistano tenha atraído o número nada singelo de mais de 12 milhões de pessoas no ano passado. É no carnaval que o povo sai do frescor do ar condicionado dos escritórios e toma banho de sol protegido por fantasias brilhantes.

carnaval é uma experiência de epifania e a gente sabe que a melhor forma de gastar o nosso suado dinheiro é com boas experiências. Não à toa, essa cerimônia de júbilo nacional é uma das datas comerciais mais importantes do ano. Segundo estimativa do Ministério do Trabalho, em 2018, a data injetou R$ 11 bilhões na economia brasileira. Enquanto milhões aproveitam os dias de folga para cair na folia, outros aproveitam a festa para trabalhar e garantir uma grana extra.

Há quem busque vagas temporárias em bares, restaurantes, hotéis e pousadas e atividades ligadas ao comércio, turismo, hotelaria e outros segmentos formais. Segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 19.300 trabalhadores ocuparam empregos temporários no carnaval 2018. Há quem aproveite, inclusive, para atuar em atividades nas escolas de samba.

No entanto, entre confetes e serpentinas, o empreendedorismo deve ser o principal mestre-sala desse carnaval. Para negócios de muitos segmentos, esse é o momento mais lucrativo do ano. Enquanto vendedores ambulantes já estão aquecendo as vozes para gritos estridentes anunciando latinhas de cerveja, empresários de outras atividades, como artesanato e fantasias, também começaram a se preparar para o período.

Além de ficar de olho nas tendências, para se destacar na data, é importante oferecer uma experiência customizada para os consumidores. Não adianta se apoiar apenas nas redes sociais e vendas online, o povo estará na rua. É fundamental sair do digital. É um bom momento para apostar nas popup stores, lojas temporárias com dia para começar e para acabar. Desde ideias que ainda estão no papel a marcas já consolidadas, as popups dão aos empreendedores a oportunidade de se diferenciar e conquistar potenciais clientes.

Um bom exemplo se deu no pré-carnaval de Brasília no ano passado. Para atender a demanda crescente do público, algumas marcas brasileiras conhecidas no mundo online por vender adereços e fantasias apostaram nos comércios temporários. Entre elas, a “Conspiração Libertina” e a “borogodó”, que lançaram linhas criativas e divertidas para aumentar a capilaridade de forma super impactante.

No fim das contas, com ações relevantes e ativações personalizadas, a festa mais tradicional do ano pode ser um divisor de águas para negócios de todos os tamanhos. Saber usar o carnaval para oferecer uma experiência única impactando positivamente o público pode fazer a diferença entre um amor de praia que subiu a serra e um hit de verão.

*Yuri Saiovici, CEO da Popspaces