No Brasil de Bolsonaro

Rosseau afirmava , com acerto, que um Estado só pode ter outro Estado como inimigo, nunca um ser humano.

Essa uma das razões de inconstitucionalidade , por essência, da Lei de Segurança Nacional, que trata , por exemplo, críticas a autoridades como ofensa à “segurança da nação”.

A referida lei considera como crimes condutas normais e muitas vezes desejáveis em uma democracia, tais como a crítica, o humor , a atividade jornalística , a manifestação de opinião política, entre outras tantas.

Apesar dessa dimensão inconstitucional e autoritária, virou rotina , a cada semana, o governo Bolsonaro encontrar um novo pretexto para ressuscitar a Lei de Segurança Nacional.

Na última terça, o alvo foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

E sete dias antes, o jornalista Hélio Schwartsman, da “Folha de S.Paulo”.

Em junho, o cartunista Aroeira, do portal Brasil 247.

Nos três casos, a lei da ditadura militar foi invocada para enquadrar críticos do governo.

Uma desculpa patriótica para blindar o poder e sufocar a liberdade de expressão.

O ministro André Mendonça mandou a Polícia Federal investigar Aroeira por uma charge que irritou o presidente.

Depois, repetiu o expediente com Schwartsman, que disse torcer pela morte do capitão.

O leitor pode ver mau gosto no desenho e no artigo, mas nenhum deles ameaça a segurança do país.

A lei foi exumada para intimidar a imprensa, um dos esportes preferidos do bolsonarismo.

O caso do Ministro Gilmar é ainda mais exótico.

Além da LSN, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, invocou a aplicação de artigos do Código Penal Militar.

O general quer usar a lei da caserna para enquadrar um juiz da mais alta corte constitucional do país.

Um juiz que teve a coragem, inclusive, de pautar uma questão fundamental frente a um país que hoje chora assustadoras 80 mil mortes.

Puro diversionismo, e, no entender do Grupo Prerrogativas,

a nossa “Guerra contra a Albânia”.

Coisa de República de Bananas — ou do Brasil de Bolsonaro.

A Lei de Segurança Nacional é parte do entulho autoritário deixado pelo regime de 1964.

Deveria ter sido varrida com outros escombros da repressão, como o Dops e o SNI.

Em 1985, uma comissão presidida pelo ex-ministro Evandro Lins e Silva propôs substituir a LSN por uma Lei de Defesa do Estado Democrático.

“Entregamos o projeto ao presidente José Sarney, mas ele ficou na gaveta”, lembra o jurista José Paulo Cavalcanti.

Em 2002, o então ministro Miguel Reale Júnior fez nova tentativa. O objetivo era revogar a lei da ditadura e incluir no Código Penal um título de crimes contra o Estado.

Mais uma vez, o entulho autoritário venceu. “O projeto está parado no Congresso há 18 anos, não sei por quê”, lamenta Reale.

Ele considera inaceitável usar a LSN contra críticos do governo. “Isso é mais uma represália do que uma ação jurídica. Não vai redundar em nada”, aposta.

Para frear a ofensiva autoritária, juristas discutem um terceiro projeto de lei.

Pedro Serrano, Lenio Streck, Juarez Tavares, Carol Proner, Marcelo Cattoni , Eugênio Aragão, Marco Aurélio de Carvalho, Fernando Hideo, Juliana Serrano e Anderson Bonfim elaboraram um Projeto de Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito , que combina criminalização de atos violentos contra a democracia , com a preservação da liberdade de expressão e a intangibilidade dos movimentos sociais.

Será apresentada à Câmara pelo Deputado Paulo Teixeira, após debates com intelectuais e movimentos sociais.

O uso instrumental do direito para fins de reprimir a oposição e eliminar “alvos” indesejáveis foi um dos mais relevantes atos da escalada tirânica do nazismo

Aliás, todos os governos autoritários e/ou totalitários do século XX se forjaram em torno do modelo de Estado Securitário como forma alternativa ao Estado de Direito.

E a Lei de Segurança Nacional nada mais é que a essência de um Estado Securitário e de Polícia antagônico ao Estado Democrático de Direito fundado pela Constituição de 88.

Tal lei de exceção deve, pois, ser retirada de imediato de nossa ordem jurídica.

Deve ser substituída por outra , de poucos dispositivos , que cinja-se a punir atos violentos contra a democracia, bem como tentativas de golpes militares e outros atentados que se utilizem das armas para assolar nossas instituições .

Este é o nosso objetivo e o nosso desafio.

*Pedro Serrano, advogado, professor e jurista. Integrante do Grupo Prerrogativas

*Marco Aurélio de Carvalho, advogado. Integrante do Grupo Prerrogativas