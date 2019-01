No ar, o Portal da Transparência da OAB/SP

A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil lançou nesta segunda, 28, o Portal da Transparência. Durante a reunião administrativa da nova diretoria com os cerca de 400 presidentes de Subseções e conselheiros Secionais, a ferramenta foi instalada sob compromisso de ampliar e dinamizar o acesso de toda a advocacia no Estado, e da sociedade em geral, às informações da gestão da Ordem paulista.

#oabsaopaulo #portaldatransparência

O Portal da Transparência, compromisso da gestão que tomou posse recentemente, permitirá que as contas da maior Secional da OAB no país, que reúne cerca de 400 mil advogadas e advogados, ‘estejam expostas com maior nível de detalhamento e em formato mais moderno, permitindo agilidade e facilidade de visualização de dados sobre arrecadação, gastos, repasses estatutários, gerenciamento e utilização de bens, recursos e ativos financeiros, assim como trazendo informações a respeito da rede de Subseções da OAB SP’.

“A despeito de não receber recursos públicos ou valores de quaisquer órgãos estatais, a diretoria da Secional entende que, por sua importância institucional e reconhecimento social de seu papel em defesa da cidadania e de guardiã do Estado Democrático de Direito, pode e deve dar o voluntário exemplo da adoção das melhores práticas de gestão, bem como das mais eficientes formas de promover acesso à informação ampla”, destaca a OAB/São Paulo.

“Transparência deve ser um pilar da instituição para a gestão 2019/2021”, destaca a diretoria, formada pelo presidente Caio Augusto Silva dos Santos, o vice, Ricardo Toledo Santos Filho, o diretor-secretário-geral Aislan de Queiroga Trigo, a diretora-secretária-geral adjunta Margarete de Cássia Lopes e a diretora-tesoureira Raquel Elita Alves Preto.

“Em acordo com essa diretriz, a inauguração do Portal reforça a proposta de valorização das práticas contemporâneas de governança e compliance no âmbito da entidade.”

Segundo a Ordem, a iniciativa visa ‘contribuir para que todos os registros e movimentações da advocacia paulista estejam direcionados às práticas e condizentes com o ritmo das necessidades de uma sociedade democrática e plural’.