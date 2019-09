‘No apartamento de Fernandinho eu tenho acesso toda hora’, diz delator sobre local de encontro com Fernando Bezerra

LEIA TAMBÉM > PF faz buscas no gabinete do líder do Governo no Senado

“Lá no apartamento de Fernandinho… ali eu tenho acesso, toda hora, todo instante”, afirmou o empresário João Carlos Lyra, suposto líder de esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Operação Turbulência, sugerindo o apartamento do deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE) como local para encontro com o líder do Governo Bolsonaro, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

A frase foi dita a Iran Padilha Modesto, apontado como ‘pessoa de confiança’ de Bezerra, durante reunião para acertar o suposto pagamento de R$ 4 milhões para quitação de dívida do senador com o empresário.

A conversa entre Padilha e Lyra foi gravada e anexada ao inquérito que culminou na deflagração da Operação Desintegração – na última quinta, 19, por ordem do ministro Luís Barroso, do Supremo, a Polícia Federal fez buscas nos gabinetes do senador e de seu filho deputado e também em endereços residenciais dos parlamentares.

A ofensiva da PF provocou imediata reação de aliados dos Bezerra. A presidência do Senado anunciou que iria ao Supremo contra a medida.

A delação de Lyra e de outros empresários investigados pela ‘Turbulência’, Arthur Roberto Lapa Rosal e Eduardo Freire Bezerra, serviram como base para a ação da PF.

Em seus depoimentos, os empresários detalharam sua participação no ‘pagamento sistemático de vantagens indevidas’ de pelo menos R$ 5,5 milhões a Fernando Bezerra e ‘Fernandinho’.

Segundo eles, as propinas foram pagas pelas empreiteiras OAS, Barbosa Mello, Paulista e Constremac Construções, envolvidas na execução de obras públicas na região Nordeste, entre elas a emblemática transposição do rio São Francisco e o Canal do Sertão, em Alagoas.

Entre os fatos transcritos no despacho de 30 páginas que desencadeou as ações da PF contra Fernando pai e Fernando filho, o ministro Barroso menciona um empréstimo de R$ 1,741 milhão para financiamento das campanhas dos parlamentares.

A dívida seria quitada pela OAS, mas segundo Lyra, a empreiteira indicou que não arcaria com o montante. Os delatores passaram então a cobrar a dívida de Padilha, dizem.

A reunião de Lyra com Padilha, gravada, teria sido agendada para tratar do pagamento da dívida, indica trecho da delação.

Na ocasião, o empresário teria apresentado para o ‘homem de confiança’ de Bezerra uma planilha com diversas simulações da correção do dinheiro, simulando taxas de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5% e 4%.

A informação foi passada às autoridades por Lyra e também é registrada no áudio entregue pelo delator.

Segundo o empresário, ficou acertado que Bezerra pagaria R$ 4 milhões para quitar a dívida. Trechos da conversa e da delação mostram que Padilha indicou que o valor seria pago em parcelas de R$ 500 mil.

Após o acerto, Padilha teria mencionado que o senador Fernando Bezerra pretendia ter uma reunião com Lyra, antes do pagamento da primeira parcela.

“Oh, ele quer fazer uma coisa, eu tive com ele, eu falei com ele e ele queria falar com você, se você pudesse”, disse o homem de confiança do senador ao empresário.

A partir daí, a conversa começa a tratar do local dessa reunião. Nos trechos da conversa, Lyra indicou. “Lá no apartamento de Femandinho … ali eu tenho acesso, toda hora, todo instante. Veja, estou querendo o melhor pra mim e o melhor pro senhor”.

Em resposta, Padilha afirma: “Não, lógico. Com certeza. Para eles, eles tem que pensar neles.”

O delator segue dizendo “Eu me sentiria mais confortável, entendeu seu Iran? Veja, eu tô Já, eu vou ali praticamente quase todo dia, né verdade?”. O lugar do encontro no entanto, não fica acertado. No decorrer da conversa Lyra chega a sugerir ” veja, eu vou pra onde ele quiser, se me chamar para ir pros Estados Unidos, eu vou.”

Sobre o teor do encontro, Padilha teria afirmado. “No fundo, no fundo eles querem alinhar uma conversa com você [Lyra].”

O delator indicou à PF que ficou receoso do encontro com o senador, uma vez que já havia sido preso e que o nome de Fernando Bezerra já havia sido citado na Lava Jato.

Lyra disse acreditar que o intuito de Fernando Bezerra seria ‘dissuadí-lo a não mencionar nada ilícito a respeito dele’

A decisão do ministro Luís Barroso registra que, durante a reunião, Padilha sugeriu ainda que Fernando Bezerra poderia ‘utilizar a prefeitura de Petrolina’ para quitar a dívida, uma vez que Miguel de Souza Leão Coelho, filho de Fernando Coelho Filho, ‘se tornara prefeito daquele município em 2016’.

Em outro trecho da delação e da transcrição da conversa, Iran Padilha Modesto afirma. “Ele já tem um meio, entendeu? Petrolina, entendeu?”

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem pediu manifestação da defesa do senador Fernando Bezerra Coelho e de seu filho, o deputado Fernando Coelho. O espaço está aberto.