No 11 de agosto, no Largo de São Francisco

No dia 11 de agosto comemora-se o Dia do Magistrado e do Advogado e é também a data de criação das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil – a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na cidade de São Paulo,

Em agosto de 1977 um grupo de notáveis juristas se reuniu nesta última para defender o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.

Neste próximo dia 11 de agosto, juristas, advogadas, advogados, magistrados, magistradas e entidades da sociedade civil estarão reunidos não apenas para celebrar a data, mas para relembrar a importância das conquistas democráticas e reiterar o apelo por seu respeito.

Passados pouco mais de quatro décadas desde a primeira reunião, conquistamos direitos fundamentais, direitos individuais, sociais, de liberdade.

Temos instituições fortes e três poderes autônomos e independentes, que devem

atuar de forma independente mas também harmônica, e isso somente ocorre quando as decisões tomadas por cada um deles respeitam os preceitos constitucionais.

Mas a democracia plena só se atinge com o respeito à soberania popular. As eleições para os cargos executivos e legislativos desde a promulgação da Constituição de 1988 têm ocorrido periodicamente e de forma exitosa experimentamos mudanças de governos com transições pacíficas de um para outro. A reeleição é também possível, se assim for da vontade do povo.

Qualquer que seja o resultado das urnas, devemos respeitá-la; é a legítima democracia representativa.

A AJUFESP, como associação de magistrados, tem a democracia e a independência judicial como valores mais caros.

A adesão e apoio à Carta às Brasileiras e Brasileiros não tem qualquer natureza partidária ou política, mas cientes de que somente teremos ordem pública e um Poder Judiciário independente se os valores democráticos forem respeitados e mais, de que somente nos desenvolveremos plenamente como nação enquanto guardarmos esses valores.

Por isso, no dia 11 de agosto a AJUFESP estará no Largo de São Francisco para clamar com brasileiros e brasileiras pelo respeito ao Estado Democrático de Direito.

*Marcelle Ragazoni Carvalho Ferreira, presidente da AJUFESP (Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul)