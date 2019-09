Nem Madre Tereza de Calcutá, nem Torquemada, eis o novo relator da Lava Jato no STJ Desembargador Leopoldo de arruda raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, começou sua carreira na magistratura em 1981 e agora vai substituir o ministro Félix Fischer, inclusive para julgar recurso do ex-presidente lula no caso triplex