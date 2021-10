Negativação indevida do nome e inclusão no SPC e Serasa: saiba o que fazer e quais são os seus direitos

Você sabe o que é estar com o “nome sujo”?

Como forma de proteger os comerciantes e outras empresas de maus pagadores, o CDC (Código de Defesa do Consumidor) autoriza que os mesmos sejam inscritos em sistemas como Serasa e SPC. Mas o que são esses sistemas?

Existem diversos órgãos e empresas detentoras de sistemas com base de dados que registram o quão uma pessoa é boa pagadora: os principais são o SPC e o Serasa. Toda vez que um lojista ou empresa prestadora de serviço é lesada por um consumidor que comprou produto ou serviço e não pagou, ela pode recorrer à negativação da dívida, que nada mais é do que o registro da mesma junto a esses sistemas para que outros lojistas ou instituições financeiras possam ter mais segurança ao negociar com seus clientes, tendo em vista seu histórico.

A Serasa é fruto de uma parceria entre a Associação de Bancos do Estado de São Paulo e a Federação Brasileira das Associações de Bancos. A criação desse órgão foi muito importante, porque só a partir daí começou a ser possível consultar cheques roubados e dívidas atrasadas por meio do nome e do CPF do consumidor. Hoje em dia, é uma das plataformas mais usadas para a consulta de possibilidade de inadimplência não só por bancos, mas também por lojistas.

A sigla SPC significa Serviço de Proteção ao Crédito. A diferença entre os dois órgãos é que os dados do SPC são coletados a partir de dados de lojistas credenciados, enquanto os dados da Serasa vêm de instituições financeiras.

Mas e se você não contraiu tal dívida ou até mesmo já quitou e seu nome continua registrado nessas plataformas?

A principal causa de negativação indevida se dá pela inexistência da dívida. Ou seja, o erro está no objeto de uma cobrança que não deveria ser feita, muitas vezes por fraude contra o consumidor (como acontece quando clonam o seu cartão de crédito, por exemplo) ou pela cobrança contínua de serviço cancelado.

Confirmada a negativação indevida, considerando impacto negativo à vida financeira do consumidor entende-se que é passível o ingresso da ação por danos morais, pois há um prejuízo inegável à imagem do consumidor. Por consequência da negativação, o consumidor sofrerá também com a diminuição do Score de crédito (sistema de pontuação que estipula o quanto você é um bom pagador) e, por conta da baixa pontuação, não poderá pedir linhas de crédito e fazer empréstimos, por exemplo.

Nos casos em que existir dívida e o pagamento total for realizado, o órgão responsável pelo cadastro tem o prazo de 5 dias úteis para fazer a alteração e retirar o nome do cadastro. Ou seja, “limpar o nome” do consumidor. Depois desses 5 dias, se a inscrição continua ativa, configura-se, então, a negativação indevida. Afinal, o nome do consumidor não deveria constar mais no cadastro, exceto se houver mais de uma dívida.

Existe também uma terceira forma de negativação indevida: a inscrição não comunicada. O CDC estabelece que o consumidor deve ser notificado, por escrito, com antecedência a respeito da inscrição da dívida nesses órgãos. Ocorre que muitos consumidores só vêm saber da negativação quando são confrontados pelas desvantagens da mesma, ou seja, quando tentam obter um financiamento e são impedidos, muitas vezes, chegando a passar por situações constrangedoras as quais podem aumentar o valor de uma eventual indenização.

Nesse caso, mesmo que o consumidor de fato esteja inadimplente, entende-se haver uma forma de negativação indevida, porque o CDC é claro ao afirmar que o consumidor deverá ser notificado, por escrito, da inscrição.

Por fim, como garantir seus direitos?

O primeiro passo é tentar o contato direto com a empresa que o inscreveu. Explique a situação, pois, muitas vezes, esse contato já dá resultados. Caso não dê, guarde provas desse contato, porque poderá ser utilizado em uma ação posterior.

Nos meios extrajudiciais estão plataformas de proteção ao consumidor como Procon, Reclame Aqui e o consumidor.gov. Nelas, há uma tentativa de negociação com a empresa, mas com um intermédio de terceiro imparcial.

*Patricia dos Santos Rosa é advogada e fundadora do escritório Patricia Santos Advocacia, com especialização em Direito Empresarial e Direito Sucessório

*Gabriel Pazzini Torres dos Santos é estudante de Direito e Assistente Jurídico no escritório Patrícia Santos Advocacia