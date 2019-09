‘Nefasta política de (in)segurança do Rio’ não é ‘eficiente e compatível com Estado Democrático de Direito’, diz Procuradoria

Na avaliação da Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional – braço do Ministério Público Federal -, a política de segurança implantada no Rio no governo Wilson Witzel (PSC), não pode ser considerada ‘eficiente e compatível com o Estado Democrático de Direito’.

Em nota divulgada após o assassinato da menina Ágatha Felix, de oito anos – atingida nas costas no último sábado, 21, por um tiro de fuzil em uma ação da Polícia Militar no Complexo do Alemão -, o órgão do Ministério Público Federal afirma: “Extermínio e abate são estimulados pelo discurso oficial que trata os moradores de comunidades, em sua maioria pobres e negros, como criminosos e inimigos a serem eliminados.”

A Câmara de Controle Externo chama atenção ainda para o número de mortes de civis decorrentes de operações policiais no Estado, 1.245, e para os policiais mortos durante confrontos, 45.

O dado foi divulgado na última quinta-feira, 19, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e corresponde a uma alta de 16,2% nas mortes por intervenção de agentes do estado em relação aos oito primeiros meses de 2018, uma média de cinco por dia.

O número de pessoas mortas pela polícia no estado de janeiro a agosto inclui cinco crianças. A Polícia Civil do Rio não prendeu os responsáveis de nenhum dos casos.

A morte de Ágatha motivou críticas de entidades contra a política de segurança pública de Witzel. O número de pessoas mortas pela polícia no estado de janeiro a agosto foi destacado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) que considerou a estatística um ‘recorde macabro’. A Defensoria Pública do Estado indicou que a opção do governo pelo confronto tem se mostrado ineficaz.

No texto, a 7.ª Câmara diz ainda que se solidariza com as famílias das vítimas da ‘nefasta política de (in)segurança pública’ do Estado e convoca agentes estatais e a sociedade civil para reagirem contra ‘o estado de guerra oficioso instalado no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades da periferia’.

Nesta segunda, 23, Witzel lamentou a morte de Ágatha, mas defendeu sua própria política de segurança.

O governador defende abertamente o uso de atiradores de elite em operações policiais, assim como o uso de snipers para abater criminosos. Em entrevista ao Estado, logo que foi eleito, ele disse: “A polícia vai mirar na cabecinha e…fogo!”.

A 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional), diante da morte brutal da menina Ágatha Vitória Sales Felix, vem manifestar, mais uma vez, sua preocupação com a política de segurança pública que vem sendo implantada no Estado do Rio de Janeiro.

Uma política de segurança que, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), apenas neste ano, já gerou 1.245 mortes de civis decorrentes de operações policiais, dentre os quais cinco crianças, não pode ser considerada como eficiente e compatível com o Estado Democrático de Direito.

Saliente-se que, além das mortes de civis, pelo menos 45 policiais foram assassinados no estado do Rio de Janeiro em 2019, na maior parte dos casos fora de situação de confronto, o que bem demonstra a permanente insegurança a que estão submetidos os profissionais que deveriam promover a segurança da população.

Extermínio e abate são estimulados pelo discurso oficial que trata os moradores de comunidades, em sua maioria pobres e negros, como criminosos e inimigos a serem eliminados.

A 7ª Câmara de Coordenação e Revisão se solidariza com as famílias das vítimas de tal nefasta política de (in)segurança pública e conclama os agentes estatais e a sociedade civil a reagirem contra o estado de guerra oficioso instalado no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades da periferia.

Brasília, 25 de setembro de 2019

7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal

Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional