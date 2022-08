Necessidade de mudança do clima

Em tempos de mudança climática, com efeitos inegáveis sobre o meio ambiente, um clima que persiste no País é o de desconfiança sobre a atuação dos órgãos ambientais e a judicialização dos temas deste setor. A nuvem de dúvida que permanece precisa se dissipar, ao menos para garantir que a autonomia conferida pelo ordenamento jurídico aos órgãos ambientais seja respeitada. Atualmente, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça[1], existem mais de 40.000 processos judiciais tratando de questões ambientais, sendo que boa parte desse número se refere a aspectos de licenciamento ambiental. Em que pese a relevância da tutela de interesse difuso ou coletivo, notadamente pelo seu caráter de direito fundamental, esse fato revela, ao menos, que a tradição de judicialização do tema vem se consolidando.

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) confere aos órgãos ambientais a responsabilidade prioritária para executar atribuições que tenham a finalidade de resguardar o interesse público de preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Neste contexto, o licenciamento ambiental é um importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e o papel dos órgãos ambientais é central, na medida em que devem assegurar que determinada atividade seja avaliada com base em boas práticas, assim como garantir aos empreendedores que as normas e procedimentos serão observados, sempre levando em consideração características específicas de determinada ação, como, por exemplo, o potencial impacto sobre o meio ambiente.

Ainda que as decisões dos Tribunais no País, atualmente, reconheçam que cabe aos órgãos ambientais a definição técnica sobre a viabilidade ambiental de determinada atividade ou quais estudos devem ser solicitados do empreendedor, o licenciamento ambiental se tornou sinônimo de imbróglio e litígio, quase sempre de natureza jurídica e em sua fase inicial.

A desconfiança sobre servidores públicos e a presunção de que o empreendedor age de forma desleal é uma parte do problema e vem servindo de incentivo à judicialização, e isso tem um preço para a sociedade. Não se prega aqui a impossibilidade de judicializar contra ato licenciatório ou de combater a ilegalidade. Mas, a questão se torna relevante quando se percebe que o desconhecimento técnico sobre a atividade licenciada e seus impactos ambientais representam parte significativa da motivação em judicializar o licenciamento ambiental. Nesse ponto, a busca pela mediação e a cooperação dos stakeholders em alcançar entendimento é fundamental e não pode ser ‘letra morta’ na lei.

Os servidores públicos de órgãos ambientais convivem diariamente com as dificuldades impostas por pressões políticas e ameaças de processos civis e criminais como se não fosse possível cometer erros, circunstância que, aliás, é inerente à condição humana. A existência de lei que impõe punições a servidor mal-intencionado ou empreendedor que falseia a verdade ou omite informação relevante no licenciamento ambiental configura importante mecanismo inibidor de práticas ilegais. Como normalmente os órgãos ambientais possuem técnicos capazes e experientes, é necessário questionar se a judicialização, que conta com atuação singular de magistrados (ainda que com auxílio de peritos), é sempre a melhor forma de lidar com as dúvidas que surgem durante licenciamento.

O licenciamento é o procedimento público adequado para o saneamento das dúvidas de qualquer interessado em compreender os impactos ambientais ou socioeconômicos de determinado projeto. Por essa razão, é necessário garantir, cada vez mais, a participação da sociedade, de instituições públicas e privadas, além do estímulo à prática de mediação prévia ao litígio, como forma de fortalecer institucional e juridicamente o resultado do processo de licenciamento, que eventualmente poderá culminar com a emissão de licenças. Caso contrário, a judicialização cada vez mais intensa continuará não contribuindo para a melhora do Sistema Nacional do Meio Ambiente e consolidará um ambiente hostil para investimentos.

Outro lado da moeda está no próprio fluxo de trabalho do processo de licenciamento ambiental. Ainda que tenhamos normas que versem sobre desburocratização, elaboração de estudos de caráter abrangente e que permitam o direcionamento de políticas, planos e procedimento de licenciamento para determinada região, como Avaliação Ambiental Integrada e Avaliação Ambiental Estratégica, um fato inegável é que o processo de licenciamento ambiental tem se caracterizado por ser moroso, custoso e burocrático. De acordo com trabalho divulgado pela CNI[2], o tempo médio de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos em âmbito federal é de 34 meses e, nos estados, o licenciamento ambiental, em média, demanda 28 meses, podendo chegar a 7 anos em alguns casos.

Soma-se a isso tudo a omissão do legislativo em deliberar a respeito dos projetos de lei que versam sobre reformas do processo de licenciamento ambiental, circunstância que acirra ainda mais o clima de insegurança e afugenta as nuvens de boas novas para esse lado do hemisfério. A proteção ambiental, para presentes e futuras gerações, é causa nobre e obrigação de todos, mas é necessário que este objetivo esteja associado a medidas que representem verdadeira mudança de paradigmas em termos de licenciamento ambiental, lembrando que ele é apenas um dos instrumentos da política ambiental.

*Vilmar Gonçalves é sócio do Campos Mello Advogados e 2.º vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/RJ

[1] https://paineisanalytics.cnj.jus.br/

[2] Dados extraídos do documento intitulado “Licenciamento Ambiental: Desenvolvimento com Conservação” elaborado pela Confederação Nacional da Indústria em 2022.