Nasce a organização do século 21

Todos sabemos que a vida a partir de agora – pós-epidemia ou período de pandemia, até termos uma vacina, não será a mesma. Empresas, profissionais, clientes e sociedade estão a cada dia mudando seus ângulos de visão, ou seja, posicionamentos, modalidades de princípios e valores. Não há mais espaço para sistemas de negação ou perplexidade, que a doença havia trazido em sua primeira fase. Em meio ao desconhecimento do que acometia o mundo, ficamos paralisados e perplexos.

Muitas foram as mazelas que acometeram a nossa rotina, nos paralisando em meio a números avassaladores de doentes e mortos, e um significativo despreparo para o acolhimento no sistema de saúde. Política e corrupções completam o cenário.

A dinâmica agora exige postura, atitude forte de mudança e coragem para uma nova construção. Seguir adiante sem postergar um novo começo. Esta segunda fase, exige líderes híbridos, intuitivos e corresponsáveis para assumirem uma longa crise que transcende o conhecido e trará surpresas.

Será necessário encontrar a melhor saída e buscar por soluções, mesmo que seja no canal do experimentar e do simular imaginário. Há enormes novidades para os empresários e líderes, que já vivenciaram experiências nebulosas e difusas em suas carreiras. Prosperaram em meio ao prazer do desafio. Agora estão conscientes de que nada será fácil, mas sim complexo e grave em sua natureza enquanto crise. Muitas serão as incertezas e gestões de crises. Avalie, o próprio risco é a incerteza. Algo conhecido por muitos.

Não sabemos quando tudo isto irá terminar, arrisco a dizer que o caminhar será longo, mas acredito que o nosso ímpeto com o conhecimento adquirido, soma a nosso favor. A equação do conhecimento x incerteza x gestão de risco, pode trazer prosperidade para sairmos dessa situação, ainda melhores do que acreditávamos que éramos e que nos sustentavam como exitosos.

As crises trazem embrionariamente a chance de fazermos as nossas empresas, negócios e relacionamentos ainda melhores, diferentes do que foram. Novos formatos exigem novos espaços e versões. Vamos desenvolver músculos esquecidos e lidar com experiências que julgávamos desnecessárias. Novos contornos e estruturas.

Transcender o conhecido, ousar e blindar a diferença do que já foi nomeado de sucesso empresarial. É preciso ter zelo, pois haverá ações disruptivas. É essencial ter zelo com as pessoas que ocuparão outros lugares. Certamente, já imaginados com a presença da tão aclamada inovação. Nova, com certeza será a visão.

Será importante praticar em nosso íntimo, a empatia e a resiliência no mundo corporativo. Agora e depois de vivenciarmos o trágico evento da covid-19, a responsabilidade social e a inteligência emocional ficarão cada vez mais robustas devido as suas capacidades de contribuir prontamente à sociedade, ao nosso grupo social e ao bem-estar dos demais. Acelere, o século 21 chegou! Uma nova realidade se apresenta a humanidade. Esta que insiste em mudar e crescer constantemente.

*Efigenia Vieira, psicóloga, headhunter e CEO da Upside Group