Narrativas diferentes para um mesmo fato

Em artigo anterior, neste mesmo espaço, tratei de minha preocupação com diversas notícias que tratam de decisões criminais injustas (Como evitar condenações injustas? – 8/7/2021)

É preciso, no entanto, considerar que para um mesmo fato pode haver narrativas diversas, o que vale dizer que nem sempre a apontada injustiça de fato ocorreu.

Recentemente, atendendo um pedido de uma amiga, recebi uma senhora que queria orientação sobre a prisão preventiva de seu filho, acusado de participação em um homicídio.

Ouvi o seguinte relato: o filho apenas acompanhou o pai (antigo companheiro da senhora que me procurou) a um bar. Houve um desentendimento entre o pai e um frequentador do bar, ocasião em que, após ser agredido, o pai efetuou disparos de arma de fogo contra seu desafeto. O filho, de acordo com a narrativa da mãe, apenas estava na hora errada, no lugar errado, e, sem alternativa, fugiu com o pai. Ainda de acordo com a versão que me foi apresentada, o filho foi orientado por um advogado a não se apresentar à polícia e, tempos depois, foi preso por decisão judicial, acusado injustamente de coautor de homicídio.

Procurei orientar a senhora, inconformada com a prisão injustificada, de acordo com sua visão, de um jovem inocente e me informei sobre o número do processo para um melhor posicionamento.

No processo, que é público, constatei a existência de outra narrativa, além daquela que me foi feita: familiares e amigos da vítima esclarecem que eram frequentes os desentendimentos entre o autor dos disparos e a vítima com trocas de ofensas e ameaças. Na manhã daquele dia, houve troca de agressões e ofensas, sem maiores consequências. A vítima se dirigiu a um bar. Pai e filho foram em sua perseguição. O filho dirigia um carro que permaneceu estacionado. O pai saiu do carro, efetuou vários disparos e empreendeu fuga no carro dirigido pelo filho.

De outro lado, pai e filho permaneceram, por longo tempo, em local ignorado, o que motivou o pedido de prisão preventiva de ambos.

Frequentadores do bar pouco esclareceram e há dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

As duas narrativas apresentadas necessitam maiores esclarecimentos e a participação do filho da desesperada senhora que pediu minha ajuda precisa ser mais bem esclarecida.

Várias são as possibilidades a serem avaliadas pelo magistrado e, provavelmente, pelo Tribunal do Júri.

Se a narrativa apresentada pela mãe prevalecer- o filho apenas estava na companhia do pai, ignorava a arma e só deixou o local em razão dos disparos- pode ser inocentado.

Se, no entanto, prevalecer a narrativa de familiares da vítima- conduziu o pai ao bar e o aguardou no carro para, após os disparos dar-lhe fuga, pode ser condenado como coautor de homicídio praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Soluções intermediárias também são viáveis: participação de menor importância- artigo 29, § 1º, do Código Penal ou mesmo favorecimento pessoal, impunível em razão de ter sido o auxílio prestado a ascendente-, tudo a depender de qual narrativa prevalecer.

Quando se aceita uma narrativa, sem uma análise mais aprofundada das variáveis, pode se chegar a uma conclusão equivocada.

Há, no entanto, fatos que são incontestáveis para os quais narrativas mais favoráveis aos acusados jamais podem ser acolhidas.

Embora todos possam apresentar narrativas que lhes sejam mais convenientes, não podem sequer serem consideradas, quando desmentidas categoricamente pelos fatos.

É o que ocorre no presente momento a respeito da inação do governo federal no campo da saúde.

Contrariando todas as evidências, apoiadores do Presidente da República insistem em apresentar narrativas que eximem o governo federal da responsabilidade pela tragédia que representou e representa a pandemia do coronavírus com mortes que, claramente, poderiam ter sido evitadas.

Não há narrativa, no entanto, que afaste a realidade: o governo foi negativista, incentivou o uso de medicamentos inúteis, atacou quem propôs o distanciamento social e, pior de tudo, negligenciou na compra de vacinas.

Aqui não há que se falar em narrativas diferentes.

O fato é um só.

Houve omissão e os omissos são facilmente identificáveis

O que se espera é que sejam responsabilizados.

*Mário de Magalhães Papaterra Limongi, procurador de Justiça e membro da diretoria do Movimento do Ministério Público Democrático

