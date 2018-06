O ex-presidente Lula, preso há 30 dias na sede da Lava Jato em Curitiba, segue se manifestando de dentro da cadeia para a militância. Nesta segunda-feira, 7, em depoimento divulgado pelo seu site oficial, ele volta a se declarar inocente pela condenação no caso do tríplex do Guarujá. O imóvel e a reforma feita nele seriam propina de empreiteiras em troca de contratos com o governo.

Também foi compartilhado um vídeo com o último discurso de Lula antes de se entregar para a Polícia Federal em São Bernardo do Campo.

HÁ UM MÊS A ESPERANÇA ERA ENCARCERADA “Todos vocês daqui pra frente vão ter que se transformar em Lula.”Vídeo: Ricardo Stuckert Publicado por Lula em Segunda, 7 de maio de 2018

“Completam-se 30 dias que estou aqui aguardando que o Moro e o TRF4 digam qual crime eu cometi. Não sei se os acusadores dormem com a consciência tranquila que eu durmo. A minha tranquilidade é porque eu tenho vocês” , assina Lula.

Na carta, o ex-presidente afirma que que tem ‘certeza’ de ser ‘vítima de um conluio entre a imprensa e a Força Tarefa da Lava Jato que não sabem como sair da emboscada que se meteram com tantas mentiras’. Desde que foi preso, militantes acampam da sede da Superintendência da Polícia Federal, com moradores da região alegando transtornos.

A Prefeitura de Curitiba já solicitou a transferência de Lula e a Justiça já determinou que os movimentos desfaçam o acampamento sob pena de multa diária. O acampamento também foi alvo de tiros na semana passada.