O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot demonstrou indignação, por meio de seu Twitter, com o rompimento de barragem que despejou lama sobre áreas de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e deixou pelo menos 200 desaparecidos.

“Até quando?”, indagou Janot, em um post. “Não querem aprender, né?”, disse, em outra publicação.

O rompimento da barragem de Brumadinho ocorre pouco mais de três anos após a maior tragédia ambiental do País, que envolveu a barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015. A lama de rejeitos atingiu 40 cidades em Minas e no Espírito Santo e contaminou a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Dezoito pessoas morreram. Na Justiça, 22 denunciados pelo Ministério Público Federal, entre elas, funcionários da Vale, Samarco e BHP Billiton, respondem por homicídio.