Não precisamos tomar banho frio, presidente

A pandemia, a inflação, o desemprego superior a 14 milhões de pessoas, o emperramento das reformas administrativa e tributária e as tensões entre os Três Poderes têm representado um banho de água gelada no ânimo da população. Apesar de todas essas questões, a “brava gente brasileira”, empresários e trabalhadores, honrando nosso belo Hino da Independência, seguem lutando para vencer a crise. Por isso, merecem tomar banhos quentes e ainda economizar energia.

É importante que governantes e autoridades conheçam as soluções nacionais para os problemas que enfrentamos, de modo a orientar corretamente a sociedade e adotar políticas públicas eficazes. No caso específico da necessidade de reduzir o consumo de eletricidade neste momento de crise hídrica, é fundamental que os gestores da União, estados e municípios tenham consciência de que mais de um terço da conta de luz residencial das famílias brasileiras refere-se ao chuveiro elétrico. Assim, substituí-lo representa significativa economia mensal, fator muito importante para o Brasil e os cidadãos, principalmente nesta conjuntura de risco energético, redução da renda, desemprego e dificuldades provocadas pela Covid-19.

A alternativa mais econômica, ambientalmente correta e capaz de proporcionar água quente com segurança e conforto é o aquecedor solar. Imaginem uma conta de energia elétrica mensal de cem reais. Deste total, 37 reais referem-se exclusivamente ao gasto com o chuveiro elétrico, fator que corrobora a pertinência de trocá-lo pelo calor que vem do Sol. É importante salientar que os aquecedores solares de água são completamente desconectados da rede elétrica, não gerando custos adicionais de medição e compensação de excedentes.

Os aquecedores solares de água são cerca de quatro vezes mais eficientes do que os painéis fotovoltaicos para o aquecimento de água e atendem a aplicações residenciais de baixa até alta renda. São a alternativa mais eficaz para a redução expressiva do consumo nos chuveiros elétricos, que sobrecarregam muito o sistema no horário de ponta (entre 17 e 21 horas), representando mais de 7% de toda a eletricidade gasta no País e 37% da residencial, segundo dados do Balanço Energético Nacional da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021) e Pesquisa de Posse de Hábitos de Uso e Consumo (Eletrobrás, 2019).

A tecnologia dos aquecedores solares de água está presente no Brasil há mais de 40 anos. É 100% nacional, gera empregos apenas no País e usa matérias-primas totalmente brasileiras. Além disso, nosso parque fabril está preparado para atender a demandas bem mais elevadas, pois, em razão das recentes crises econômicas e redução dos programas habitacionais (para os quais, aliás, os aquecedores solares são oportuna solução energética), sua ociosidade atual é de aproximadamente 55%.

Sem que ninguém precise tomar banho frio, a eletricidade consumida pelos chuveiros elétricos poderia ser deslocada para mover a indústria, a agricultura e os setores produtivos, o que também beneficia todas as pessoas, reduzindo os riscos de paralisação das empresas e aumento do desemprego. Portanto, o desconhecimento sobre uma alternativa há tanto tempo disponível no Brasil, barata e eficaz prejudica a orientação à sociedade e limita a busca por soluções para nossos problemas. E fica a pergunta: numa proporção mais ampla, quantas questões já poderíamos ter resolvido e quanta dependência externa já poderíamos ter dispensado com o uso de aquecedores solares de água.

*Oscar de Mattos é presidente da Abrasol (Associação Brasileira de Energia Solar Térmica)