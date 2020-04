‘Não podemos permitir nenhum tipo de ingerência na PF’, diz líder dos peritos criminais federais

O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Marcos Camargo afirmou que a sociedade brasileira não pode permitir ‘nenhum tipo de ingerência na Polícia Federal’. Em vídeo gravado após o anúncio de demissão de Moro, Camargo elogia a atuação do ex-ministro no cargo e crítica qualquer interferências na corporação.

“Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar nenhum tipo de ingerência na Polícia Federal”, afirmou Camargo. “Com certeza todos os servidores do órgão estarão atentos a qualquer tentativa de interferência na Polícia Federal”.

De acordo com o presidente da associação de peritos, Moro atuou sempre pautado ‘no mais absoluto rigor científico’ durante seu período no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Esses são preceitos indissociáveis da Polícia Federal”.

Assista abaixo: