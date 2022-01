Não haverá um ‘Dia da Vitória’ comemorando o fim da pandemia

Passados dois anos de idas e vindas, aberturas e fechamentos da economia, notícias de agravamento e pesquisas explicando o poder das novas variantes do vírus Sars-Cov-2, a sociedade até hoje não sabe quem vai comunicar oficialmente o fim da pandemia. Todos os dias as mídias globais nos comunicam tudo sobre a covid-19 sem nos informar, no entanto, quando sairemos dessa enrascada. Uma das conclusões está cada vez mais clara: não haverá o dia da “comunicação final”, o dia da festa, do choro, da libertação. As coisas acontecerão numa curva descendente, de forma assíntota e sem conclusões definitivas.

Até hoje não há um consenso sobre qual evento sinalizaria o fim da crise pandêmica. É o que mostra a pesquisa “Covid-19: como saberemos o dia em que acabará a pandemia?” promovida pelo Instituto Ipsos em 33 países. Divulgado em dezembro e realizado antes do surgimento da variante Ômicron, o levantamento aponta que 20% dos 22 mil entrevistados acham que as principais restrições poderão ser suspensas quando a vacinação alcançar pelo menos 75% da população. Já 19% acreditam que esse fato poderá acontecer somente quando a transmissão do vírus parar por completo. Para outros 17%, as medidas restritivas só deverão cessar quando os hospitais passarem a operar sem falta de equipamento ou pessoal por pelo menos um mês.

Outro estudo, intitulado “O fim da pandemia não será televisionado”, reforça a tese da improbabilidade do “Dia da Vitória”. Publicado em dezembro pela Associação Médica Britânica, os autores mostram que ao contrário das pandemias passadas, a covid-19 é monitorada minuciosamente por métricas, estudos científicos, notícias regionais, painéis epidemiológicos e dramas pessoais, numa confluência que controla em tempo real a passagem do coronavírus. Um ciclo que rastreia aferições laboratoriais (testes), internações hospitalares, transmissibilidade, alcance e distribuição vacinal, sem contar as estatísticas virais, curvas pandêmicas e até discursos negacionistas que emergem e submergem ao sabor dos protestos.

Apesar desse manancial de informações, os articulistas britânicos acreditam não existir um indicador clássico e conclusivo que possibilite o reconhecimento assertivo do desfecho de uma pandemia e isso se estende à covid-19. Eles entendem que a testagem seria o melhor instrumento de aferição da circulação do vírus, mas como é pouco realizada em muitas nações não há certeza se o mundo está perto do fim ou da próxima variante. Tão pouco sabemos se alguma ‘comunicação conclusiva’ viria da Organização Mundial da Saúde ou de cada país, ou região ou mesmo de cada cidade. O que se percebe é que a onipresença dos números pandêmicos ajuda a criar uma sensação de que a pandemia terminará quando todos os indicadores – casos, internações, óbitos e transmissões – tenderem a zero ou quando tenha ocorrido 100% de vacinação.

Não existem definições universais ou parâmetros epidemiológicos comprovados que definam o fim de uma pandemia, como demonstram as literaturas histórica e médica. Algumas correntes de estudiosos entendem que a gripe espanhola que assolou o mundo entre 1918 e 1919 ocorreu em três ondas. No entanto, há referências abundantes documentando que ela se estendeu de 1918 a 1920, incluindo uma quarta onda. Outro caso é a pandemia de gripe asiática, que teria ocorrido em duas ondas entre 1957 e 1958. Mas não são poucos os que englobam uma terceira onda, em 1959.

Por isso, os pesquisadores advertem que a noção de que uma pandemia termina quando os casos ou mortes caem para zero, está em desacordo com a evidência histórica, na qual os índices substanciais de morbidade e mortalidade (influenza, por exemplo), continuaram a ocorrer, temporada após temporada, entre os ciclos pandêmicos. Para William Schaffner, especialista em doenças infecciosas do Vanderbilt University Medical Center, nos EUA, quando as autoridades disserem que a pandemia desapareceu, as pessoas deverão entender que isso não significa que o vírus desapareceu e tudo acabou. O fim da crise sanitária ocorrerá gradualmente com a redução da transmissão intensa e um melhor controle do Sars-Cov-2.

Enquanto essa matiz-patológica declinante não chegar, continuaremos disciplinadamente contidos, preventivos, informados, vacinados, evitando sacrificar vizinhos, família e até o mais distante habitante da mais longínqua tribo da África Oriental. A covid-19 nos cobra uma postura estoica. Para quem não lembra, o estoicismo é uma corrente filosófica nascida na Grécia e que floresceu na Roma antiga. Para os estoicos a vida em si não é algo bom ou ruim, mas o que fazemos com ela é o que lhe dá sentido. Estoicos estão sempre preparados para o pior, sempre vigilantes mentalmente. Não se deixam levar por crenças e paixões que sequestrem a sua racionalidade na hora de agir. São resilientes, por definição. Estoicos são fiéis ao conhecimento e a razão, concentrando seus esforços em tudo aquilo que pode ser controlado somente por eles mesmos. Nesses tempos inacabáveis, com meses infinitos e dias intermináveis é interessante lembrar das palavras de Sêneca (04 a.C-65 d.C), um expoente do estoicismo: “Todos podem viver bem. Alguns podem ajudar os demais a vivê-lo. Mas cumpra, porque ninguém tem o poder de viver muito”.

*Guilherme Hummel, coordenador científico do Hospitalar Hub e head mentor do eHealth Mentor Institute (EMI)