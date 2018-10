‘Não haverá espaço para retrocesso, seja quem for o vencedor do segundo turno’, afirma presidente do STJ

O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou em entrevista ao diário argentino Clarín que a independência do Poder Judiciário, ‘hoje um dogma constitucional no Brasil’, foi fundamental para o combate à corrupção e não será afetada pelo resultado da eleição presidencial.

Para Noronha, ‘a democracia brasileira é uma democracia consolidada’.

Ele afirmou que ‘seja quem for o vencedor do segundo turno (das eleições presidenciais no Brasil), não haverá espaço para um retrocesso’.

A entrevista exclusiva ao repórter Daniel Vittar, do Clarín, foi concedida em Buenos Aires, onde Noronha participou do J20 – Conferência Judicial das Supremas Cortes do G20, informou o site do STJ nesta segunda, 15.