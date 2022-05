Não há o que não haja

Tenho vindo com frequência a Washington. A cidade é encantadora e tem sido fonte de inspiração para vários dos meus textos. Situada às margens do rio Potomac, Washington tem avenidas largas; monumentos, memoriais e museus por todos os lados; muitos parques e praças; a belíssima embassy row, onde estão concentradas as embaixadas e as residências diplomáticas e muito, muito mais. Evidente que ainda ainda há muito o que ver mas, sem falsa modéstia, já me considero conhecedor da cidade.

Normalmente, me hospedo num hotel residência, ou long stay, como chamam por aqui. Fica localizado quase ao lado Casa Branca. A região é predominantemente comercial. Além da Casa Branca e do seu imponente anexo, o Eisenhower Office Building, tem a sede do FMI; do Banco Mundial; da OEA (Organização para os Estados Americanos); do Departamento de Estado e muito mais. Trata-se, sem nenhuma dúvida, da vizinhança mais segura do planeta.

Desta vez, em função da logística de um evento, fiquei num outro local. Apesar de não gostar de mudanças, foi graças a ela que estou agora escrevendo estas linhas. Vim parar no Omni Shoreham Hotel, inaugurado em 1930. Trata-se de uma construção enorme que impressiona pela sua suntuosidade e imponência. São 776 quartos e suítes em apenas oito andares. Isso mesmo, quase 100 habitações por andar, distribuídas em um labirinto de longuíssimos corredores .

A história do Shoreham é muito interessante. Foi, durante décadas, o local para ver e ser visto em Washington. Desde Roosevelt, em 1933, até Barack Obama, em 2016, todos os presidentes americanos tiveram o seu o jantar de posse nos salões do Shoreham. Artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Liza Minnelli, Edith Piaf, entre muitos outros, faziam encher os inúmeros salões do hotel. Aliás, são tantos os salões, que existem telas de tv com o mapa do local indicando “você está aqui”, como nos shoppings. Com o passar dos anos, o Shoreham foi deixando de ser a referência da aristocracia “washitoniana”. Seus elegantes salões de festas e espetáculos foram dando lugar às convenções de empresas. Perdi a conta de tantas que tinham por aqui.

Mas o melhor do Shoreham, digo, o pior, ainda está por vir. Logo após a inauguração, um dos seus sócios , Henry L. Dorothy, mudou-se para a suíte 870 com toda a família e mais uma funcionária doméstica, a Sra. Juliette Brown. Uma noite, Juliette acordou às quatro da manhã e, sentindo-se muito mal, ligou em pânico para a recepção. Infelizmente, ela morreu antes de conseguir ser socorrida. Não muito tempo depois, a esposa do senhor Dorothy também veio a falecer no local. A família Dorothy então, mudou-se do hotel e a suíte 870 ficou fechada por cinquenta anos. Finalmente, a suíte dos Dorothy foi renovada e incorporada novamente ao hotel. Porém, desde logo reaberta, hóspedes e funcionários reportaram vozes sussurrando e portas abrindo e fechando sozinhas. Segundo testemunhos, luzes e televisão ligam e desligam exatamente às 4 horas da manhã, no exato horário em que Juliette morreu. A suíte passou a ser conhecida como ghost room (quarto fantasma).

Por mais incrível que possa parecer, esta fama não tem feito mal aos negócios do hotel. No país onde uma das datas mais cultuadas é exatamente o hallowen, tem muita gente que é especialmente atraída por estas questões sobrenaturais. Há gosto para tudo. Existe um sem número de sites especializados no tema. Basta acessá-los e fazer a reserva no hotel assombrado da sua preferência. Acredite, se quiser.

*Fernando Goldsztein, fundador do www.mbinitiative.org