Não há democracia sem o exercício da cidadania por todos 

De acordo com dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento de 35,27% de eleitores com deficiência se comparado com as eleições de 2018.

O Brasil vive atualmente o modelo social de deficiência – previsto tanto em âmbito interno assim como em âmbito internacional – que entende que a deficiência é a resultante da conjugação das limitações corporais de uma pessoa com as barreiras presentes no meio social onde ela vive. Desta feita, a sociedade é a principal responsável pela eliminação das barreiras de forma a permitir que as pessoas com deficiência exerçam os seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais. Essa logística também se reflete no sistema eleitoral, eis que é responsabilidade da Justiça Eleitoral ofertar condições de acessibilidade para que os eleitores com deficiência cheguem até as urnas e exerçam o seu direito fundamental ao voto.

Ademais, a deficiência não é mais causa de incapacidade civil absoluta no Direito Brasileiro e tampouco situação impeditiva para o exercício dos direitos políticos. Sendo assim, as pessoas com deficiência que necessitarem de acessibilidade podem solicitá-la para exercer o direito ao voto. Ressalte-se que a acessibilidade inclui não apenas o local de votação em si, mas também o trajeto da casa da pessoa até o lugar onde ela vota.

Um primeiro momento para a solicitação de acessibilidade ocorre no momento do alistamento, transferência ou votação, cujo prazo findou dia 04 de maio. Já um segundo momento para tal requerimento vai do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto e pode ser feito em qualquer cartório eleitoral, seja pela própria pessoa com deficiência ou por meio de seu procurador, curador ou apoiador. Há, ainda, um terceiro momento que independe de qualquer solicitação prévia ao juízo eleitoral e que ocorre no próprio dia da eleição: a pessoa com deficiência que necessitar, pode solicitar que um terceiro de sua confiança entre com ela na cabina de votação – inclusive para apertar as teclas se assim for necessário – e desde que esse terceiro não esteja a serviço da justiça eleitoral e nem tenha feito campanha ou propaganda para qualquer político ou partido. Nesse último caso, o requerimento é feito ao próprio mesário no momento do voto.

Além das possibilidades mencionadas acima, esse ano a Justiça Eleitoral também traz inovações em termos de acessibilidade, tal como a presença de uma intérprete de libras virtuais em todas as urnas e uma tecnologia sonora com fones de ouvido para orientar pessoas com deficiência visual. Entretanto, é importante esclarecer que é vedada a criação de seções eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência, pois o momento de inclusão social vivenciado estimula a convivência de pessoas com e sem deficiência, e não a criação de espaços onde as pessoas com deficiência convivam exclusivamente entre si.

No Brasil ainda não existe a possibilidade de voto através de telefone e nem de voto domiciliar, por isso, para a pessoa com deficiência que restar extremamente oneroso ou impossível a ida até as urnas, ela deverá fazer tal comunicação para a Justiça Eleitoral e estará isenta das sanções decorrentes do não comparecimento.

Não há como se pensar em Democracia se os indivíduos não puderem exercer os seus direitos políticos na totalidade das suas extensões. Por isso, se você precisa de local com acessibilidade para o exercício do seu direito ao voto, procure a Justiça Eleitoral e exerça a sua cidadania.

*Flávia Albaine, defensora pública de Rondônia