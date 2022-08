Não existe decisão judicial irrecorrível

Na última semana foi determinada busca e apreensão nos endereços de oito empresários que teriam, em um grupo de whatsapp, excedido seu direito de livre manifestação do pensamento e que, por tal razão, precisariam ser investigados para se avaliar se estariam em tese articulando um golpe de Estado.

Não nos pronunciaremos sobre o fato de que as conversas eram privadas, em um grupo fechado. Também não nos pronunciaremos sobre os limites da liberdade de expressão e sobre a partir de qual ponto conversas podem ser compreendidas dentro das limitações impostas pelo ordenamento jurídico.

De igual modo, também não iremos especular sobre a densidade dos indícios de prova de que estava em mãos o Magistrado que determinou as buscas e apreensões, se apenas as conversas vazadas para a imprensa ou outros elementos.

Também não nos pronunciaremos sobre questões relativas à competência, nesse caso mais especificamente sobre a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir acerca da vida, liberdade e patrimônio de cidadãos que não detém foro por prerrogativa de função.

O nosso ponto de partida diz respeito exclusivamente à circunstância de que, no Brasil e no mundo dos países democráticos em geral, não há decisões judiciais irrecorríveis.

Se determinada busca e apreensão foi ordenada individualmente por um Magistrado de primeira instância, cabe sua revisão por meio de recurso para um Tribunal hierarquicamente superior.

Se decisão de igual teor foi determinada por um Juiz que integra um Tribunal, o próprio Tribunal poderá rever essa decisão por seu órgão colegiado e, caso o Tribunal a mantenha, caberá recurso para a instância hierarquicamente superior.

O mesmo também deve ocorrer em se tratando de decisão individual de Juiz da Suprema Corte, onde também impera o princípio da revisão dos atos jurisdicionais em decorrência do devido processo legal e da estrutura colegiada que rege os Tribunais.

É bem verdade que a jurisprudência do STF não admite a impetração de Habeas Corpus contra decisão de Relator do Tribunal (Súmula 606 do STF), mas tal situação não pode impedir a revisão em tempo hábil de atos jurisdicionais individuais.

De fato, o direito inalienável à revisão das decisões judiciais, se já não decorresse diretamente da própria Constituição (artigo 5º, inciso LV, que assegura o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes), decorre pelo menos da aplicação manifesta do artigo 7º, parágrafo 6º e do artigo 25, parágrafo 1º, do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992, que promulga a Convenção Americana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969), do qual o Brasil é signatário, segundo os quais:

“Artigo 7 – Direito à Liberdade Pessoal

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.”

“Artigo 25 – Proteção Judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.”

A propósito do quanto exposto, é importante registrar a posição do Ministro GILMAR MENDES, que traz reflexão percuciente sobre a posição dos Relatores ao concentrarem tamanho poder individual sem qualquer censura em sede de recurso ao próprio STF:

“Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto.” (voto proferido no HC 130.620/RR, acórdão de 04/05/2020, STF, Plenário).

Encerramos dizendo que, independentemente de qualquer circunstância, as decisões judiciais sempre devem ser passíveis de revisão em tempo hábil, posto que o nosso sistema recursal, decorrente do ordenamento jurídico constitucional brasileiro e das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, não admite decisão judicial irrecorrível.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista, sócio do escritório Knopfelmacher, Locke Cavalcanti Advogados em São Paulo, Brasil, e Diretor da empresa de consultoria internacional Brics Strategic Solutions em Londres, Reino Unido.