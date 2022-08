‘Não existe uma corrupção do bem e uma do mal’, rebate Moro após Lula evitar comentar mensalão e criticar orçamento secreto

Pré-candidato do Senado, o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro (União Brasil-PR) avalia que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se esquivou das perguntas sobre corrupção nos governos petistas durante a entrevista concedida na quinta-feira, 25, ao Jornal Nacional.

Ao longo de 40 minutos, Lula evitou comentar os escândalos do mensalão e do petrolão. O petista, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência, tentou desviar a atenção com críticas aos casos de corrupção do atual governo. O ex-presidente citou, por exemplo, o gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação (MEC) e o orçamento secreto, ambos revelados pelo Estadão.

Para Moro, não há comparação cabível entre os casos de corrupção. “Quem recebe suborno, em qualquer circunstância, comete um crime e deve ser punido. Não existe uma corrupção do bem e uma do mal”, afirma o ex-juiz.

Uma das estratégias da campanha petista tem sido atribuir o conhecimento dos casos de corrupção a um esforço para fortalecer os órgãos de investigação e controle durante os governos do PT. Ao JN, Lula disse que “a corrupção só aparece quando você permite que ela seja fiscalizada”. Como bônus, o ex-presidente consegue trazer ao debate as acusações de interferência do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Polícia Federal (PF) e no Ministério Público.

Ao Estadão, Moro rebate a retórica da campanha petista. “As investigações só foram adiante porque a gente teve um grande apoio da sociedade civil e da população”, critica.

Apesar das críticas a um suposto alinhamento entre o Planalto e o procurador-geral da República Augusto Aras, Lula não se comprometeu a seguir a lista tríplice votada pelos membros do Ministério Público Federal para escolher o novo chefe da instituição, como fez nos governos anteriores. A tradição foi quebrada por Bolsonaro.

“O indicativo é que ele não vai seguir a lista. Se fosse seguir, ele teria afirmado”, diz Moro.

O ex-juiz da Lava Jato afirma ainda que não dá para “esperar nada” de um eventual terceiro mandato de Lula em matéria de combate à corrupção.

“É um governante que não reconhece os erros e os crimes praticados durante o seu governo. Como se espera que ele vai evitar a repetição dos mesmos fatos? Quem não reconhece erros, não demonstra arrependimentos”, afirma Moro, que foi considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar os processos envolvendo o petista.

Leia a entrevista completa:

ESTADÃO: Lula se esquivou das perguntas sobre corrupção nos governos petistas?

Ex-juiz Sergio Moro: O Lula se esquivou das perguntas. O que tem que ser entendido é que o petrolão e o mensalão não foram casos simples de corrupção, foram esquemas de desvio de dinheiro público que visavam um projeto de poder. No próprio caso do mensalão, o acórdão do Supremo disse que era um esquema destinado à compra de apoio parlamentar ao governo federal do Lula. O petrolão era o loteamento político das estatais para arrecadação de suborno para enriquecimento ilícito de políticos e financiamento ilegal de partidos. Então não foi algo que o governo do PT investigou ou permitiu que a Polícia Federal investigasse. Não foram casos pontuais de corrupção. Foi um esquema de corrupção sistêmico que girava em torno do governo. Esses fatos ficaram sem explicação.

ESTADÃO: O que faltou responder?

Moro: Se existia um pacto entre o Lula e a Odebrecht. Por que as empreiteiras fizeram reformas no sítio de Atibaia que ele utilizava como se fosse proprietário?

Faltou também uma explicação do Lula sobre o motivo da indicação do Paulo Roberto Costa. Por que ele nomeou o Paulo Roberto Costa? Por que ele nomeou o Renato Duque? Quem assinou essas nomeações foi dele. Ele se coloca como alguém que não tem nenhuma relação com escândalos da corrupção, quando na verdade ele nomeou esses diretores. E, do outro lado, os valores arrecadados das empreiteiras em parte teriam sido utilizados, conforme declarações das próprias empreiteiras, para financiamento ilegal do PT e de agentes políticos aliados do Lula. Essas questões não foram respondidas.

ESTADÃO: O ex-presidente disse que “a corrupção só aparece quando você permite que ela seja fiscalizada”. E esse argumento de que, no governo dele, os mecanismos de combate à corrupção eram mais fortes?

Moro: O petrolão foi investigado já não era governo dele. E as investigações só foram adiante porque a gente teve um grande apoio da sociedade civil e da população. O próprio governo foi surpreendido em uma tentativa aparente de obstrução da Justiça, de tirar os casos de Curitiba e tentar levar ao Supremo Tribunal Federal, quando houve a nomeação dele para o ministério da Casa Civil. Essa afirmação de que o governo dele, ou o governo do PT, permitiu que a corrupção fosse investigada, além de ser arrogante, ignora os esforços dos juízes, dos promotores e dos policiais que fizeram o trabalho sob uma saraivada de ataques que vinham de partidos que davam suporte político ao governo federal. Eu mesmo, durante toda a operação Lava Jato, fui severamente atacado pelo PT com mentiras sobre a nossa atividade e pelo próprio presidente Lula. Claro que a observação que ele faz serve como uma crítica construtiva no sentido de que as instituições têm que atuar de maneira independente, mas o trabalho que a gente fez na Lava Jato foi longe de ser um passeio em que a gente era apoiado pelo governo, pelo contrário.

ESTADÃO: O Sr. mesmo denunciou tentativas de aparelhamento da Polícia Federal pelo atual governo e já declarou em mais de uma ocasião que os policiais federais não operam como antes…

Moro: Qualquer que seja o governo, a atividade de investigação da polícia judiciária tem que ser protegida. Os delegados e agentes têm que ser protegidos contra retaliações. Eu sou um defensor de mandatos para os diretores das polícias judiciárias, como por exemplo o diretor da Polícia Federal.

ESTADÃO: Mas dá para fazer uma comparação entre os governos Lula e Bolsonaro no quesito órgãos de investigação e controle?

Moro: O que tem que ser colocado é que a gente precisa avançar em uma construção de instituições mais fortes. Agora o cenário que nós tínhamos na Lava Jato, na época da investigação, está longe de ser esse paraíso que o Lula afirma, de que permitiu-se que fosse investigado. Primeiro, o governo não tem que permitir coisa nenhuma. Segundo, nós fomos sim vítimas de ataques infamantes do PT e de pessoas ligadas ao próprio presidente. Ele mesmo não se cansava de realizar ataques verbais e ofensas aos investigadores. Então essa postura dele de querer se colocar como amigo da polícia, como respeitador da autonomia, é uma falácia.

ESTADÃO: Na entrevista ao JN, Lula disse que se ganhar as eleições vai se reunir prontamente com os membros do Ministério Público para discutir os “critérios” da indicação ao cargo de procurador-geral da República. O ex-presidente, no entanto, não quis se comprometer com a indicação do nome mais votado pela classe. É importante institucionalizar a lista tríplice?

Moro: Ele não se comprometer com a lista tríplice é um sinal de grande preocupação. Eu sempre fui defensor da lista tríplice, inclusive no próprio governo Bolsonaro a minha posição como ministro da Justiça era a de que o escolhido deveria estar na lista. Trabalhei para isso, mas acabei sendo vencido no ponto. O caminho seria realmente institucionalizarmos a lista com uma Emenda Constitucional para colocar expressamente na Constituição essa previsão. E aproveitar o momento para igualmente prever, já que a Polícia Federal tem sido um órgão tão chave na história da nossa república, uma forma de nomeação para o diretor-geral da PF, também com mandato fixo, para que ele possa exercer o seu trabalho com autonomia.

ESTADÃO: E o que indica o Lula não ter se comprometido em indicar o mais votado da lista?

Moro: O indicativo é que ele não vai seguir a lista. Se fosse seguir, ele teria afirmado.

ESTADÃO: O ex-presidente também falou que o roubo foi “oficializado” pelo Ministério Público com as delações premiadas. Nas palavras dele, “as pessoas confessaram e ficaram ricas. Você não só ganhava liberdade por falar o que o Ministério Público queria, como ganhava metade do que você roubou”. É um mecanismo que vem sofrendo uma pressão por revisão. Os delatores foram beneficiados?

Moro: Essa é uma técnica de investigação no mundo inteiro. Você concede benefícios em troca de informações. Todos eles foram obrigados a restituir o que receberam de suborno e pagar multas e indenizações milionárias. A Lava Jato viabilizou que a Petrobras recuperasse R$ 6 bilhões, conforme dados oficiais divulgados pela própria estatal. Ninguém foi beneficiado indevidamente.

ESTADÃO: Quando perguntado sobre o mensalão, Lula recorreu ao orçamento secreto. É uma comparação cabível? Um é mais grave que o outro?

Moro: Bandido é bandido. Quem recebe suborno, em qualquer circunstância, comete um crime e deve ser punido. Não existe uma corrupção do bem e uma do mal. O mensalão foi um esquema de suborno periódico de parlamentares para dar suporte ao governo Lula, como foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Até hoje a gente não ouviu uma palavra do Lula contra as pessoas que foram condenadas. Muitas delas ainda continuam entre os seus aliados, como alguns parlamentares do PT. Você avalia o entendimento das pessoas sobre determinados fatos segundo o seu comportamento: se algum aliado seu cometeu um crime, a tendência é você se afastar, se não a percepção é que você é um cúmplice. E eu nunca vi do Lula nenhuma afirmação reprovando o comportamento daquelas pessoas que receberam suborno, seja no mensalão ou no petrolão. Ao contrário, esses dias nós vimos o João Vaccari Neto, que era tesoureiro do PT e foi apontado em algumas denúncias como responsável pela arrecadação de subornos ao partido, sendo celebrado em um evento do PT.

ESTADÃO: Na sua avaliação, o que dá para esperar de um novo governo do Lula, caso ele seja eleito, em matéria de combate à corrupção?

Moro: Não dá para esperar nada. É um governante que não reconhece os erros e os crimes praticados durante o seu governo. Como se espera que ele vai evitar a repetição dos mesmos fatos? Quem não reconhece erros, não demonstra arrependimentos. É importante que o eleitor desperte para esse tema do combate à corrupção, para fazer uma escolha com sabedoria. Quem quer que seja o governante, independente da ideologia, a corrupção é um crime.