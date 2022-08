Não existe atalho

Em 1978, a China iniciou um processo de profundas alterações no rumo do país. Aquela que era uma economia subdesenvolvida e pobre – apesar do enorme legado histórico de superioridade econômica por séculos – engajou-se na histórica “Reforma e Abertura”, liderada, inicialmente, por Deng Xiaoping, que, antevendo os rumos econômicos e políticos globais, soube interpretar o espírito dos tempos e o vento das mudanças que se avizinhavam, alterando, profundamente, os rumos da nação chinesa. A arte de observar, atentamente, o que ocorria no mundo constituiu um elemento fundamental para o desenvolvimento chinês atual.

Em conversa com o Presidente João Batista Figueiredo, em 29 de maio de 1984, Deng Xiaoping afirmou o seguinte: “Prestamos muita atenção em aprender com suas experiências e lições. Sua experiência é o que chamamos de abertura política, desenvolvimento rápido. Não é fácil evoluir para o nível atual em menos de dez anos. Sua lição é ter dívida excessiva. Ficamos felizes em saber que você tem a capacidade de resolver esse problema. Absorvemos sua experiência em rápido desenvolvimento, mas vamos tirar suas lições e evitar dívida excessiva.” Deng estava certo: a armadilha da dívida excessiva levaria o Brasil (e a América Latina) à década perdida de 1980 e a um processo de industrialização capenga.

Este processo de análise da experiência alheia para aprender lições foi exatamente o que os chineses fizeram ao longo do processo de Reforma e Abertura, buscando, baseados no exemplo brasileiro, por exemplo, desenvolver-se rapidamente, porém evitando a dependência da dívida e do capital externo emprestado. Deng, na conversa com Figueiredo, também lhe relembrou a importância de evitarem-se, a qualquer custo, guerras que pudessem impedir o avanço econômico e tecnológico da potência asiática.

Por uma certa arrogância no Ocidente, ainda não prestamos atenção efetiva ao milagre econômico realizado na China nas últimas cinco décadas nem aprendemos com ele o quanto poderíamos. Tampouco aproveitamos para absorver as experiências e tirar as lições importantes ao desenvolvimento brasileira. Uma das lições, por exemplo, é ter um objetivo claro quanto à renda per capita que se pretenda alcançar numa data preestabelecida. Nenhum dos programas de governo atualmente apresentados, por exemplo, coloca um número como objetivo de crescimento da renda no Brasil. Se não há metas definidas, as políticas implementadas jamais serão efetivas.

Tampouco aprendemos com o salto tecnológico que a China tem buscado nos últimos anos para alavancar o desenvolvimento econômico do País. Desde o ano 2000, a China vem-se transformando numa competidora resiliente e excepcional na busca pelo domínio internacional da tecnologia. A China, que, historicamente, contribuiu com invenções como o papel, a pólvora, a impressão e a bússola, compreende o importante e disruptivo papel da tecnologia e da transformação que esta oferece. Por não terem antecipado a Primeira Revolução Industrial, a China perdeu-se e reduziu a sua relevância global a partir da terceira década do século XIX. A lição lhes ensinou a importância de colocar-se na “pole position” dos avanços tecnológicos para mudar o seu futuro. O Ocidente, palco de grandes inovações nos últimos dois séculos, tem-se atrasado na inovação. E, ao invés de modificar o rumo, tem usado de teorias conspiratórias – muitas vezes abraçadas por alguns governos neófitos – para desestimular a utilização de tecnologias desenvolvidas na China moderna.

É preciso compreender melhor e ignorar a narrativa que a mídia internacional utiliza – muitas vezes interessadas em reafirmar determinadas e equivocadas narrativas – para estabelecer os rumos de nossa política externa e do relacionamento bilateral. Uma das narrativas equivocadas que observamos, por exemplo, tem sido a forma como a China tem tratado o combate da pandemia da Covid-19. Desde 2020, com o surto de Wuhan, a China bloqueou suas fronteiras e implantou uma política de Zero Covid. Apesar dos conspiracionistas de ocasião, o fato é que a China tem-se mostrado eficaz no combate à pandemia, com cerca de 5 milhões de casos e cerca de 22 mil mortes. Comparativamente àquilo que ocorreu nos Estados Unidos, com 86,8 milhões de casos e, aproximadamente, um milhão de mortes, os chineses saíram-se muito bem nas políticas públicas implementadas. No caso da Covid-19, os chineses aplicaram duas políticas: a “prevenção externa de novos casos importados” e a “prevenção interna de casos de rebote”. Assim, o governo tem imposto controles rigorosos de fronteira e medidas estritas de controle doméstico sobre a difusão da doença. O resultado – contrariamente daquilo que é divulgado equivocadamente – é que a política tem sido eficiente em salvar vidas e tem sido – apesar dos fechamentos temporários – considerada um sucesso do governo da China e por muitos chineses.

O fato é que a ascensão chinesa tem evidenciado que não existem atalhos no processo de crescimento e desenvolvimento de um país. O agronegócio brasileiro conduziu o Brasil até a situação atual da economia. A partir de agora, seus ganhos serão marginais e não exponenciais. É preciso avançar em novas áreas, crescer e desenvolver em segmentos que requeiram inovação e estímulo ao talento. O Brasil passa por um período de demonização das universidades e de uma politização exacerbada da sala de aula. Isto não é bom para o País e para a educação e precisa parar.

O trinômio – Educação, Planejamento e Execução – é uma das grandes lições que o processo de desenvolvimento chinês ensina, particularmente ao relembrar que inexiste atalho no processo de crescimento de um país. Da filosofia chinesa sai uma importante lição: “Plantas com raízes fortes crescem bem, e esforços bem canalizados garantem o sucesso.” No passado, Deng Xiaoping reconheceu ter aprendido muito com o Brasil. Agora é o momento de nós aprendermos com eles e criarmos plantas com raízes fortes.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South