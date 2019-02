‘Não estive nem no DER nem em qualquer outro lugar’

O secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva (PSD), negou enfaticamente nesta quinta-feira, 14, ter recebido R$ 100 mil, em 2014, das mãos do ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Nelson Leal Júnior, delator da Operação Lava Jato. O deputado licenciado da Assembleia Legislativa afirmou que não esteve ‘nem no DER nem em qualquer outro lugar’.

“Essa declaração é inverídica. Não é apresentada uma prova sequer. Apenas palavras ao vento”, afirmou.

Guto Silva declarou ser ‘a favor de que todo ocupante de cargo público possa ser investigado’. Para o secretário, agentes públicos devem ‘ter os seus atos acompanhados de forma pública e transparente’.

“Mas não tenho nenhum receio ou problema de confrontar essa delação porque é uma declaração mentirosa e caluniosa. Não há nenhum fato que possa, no mínimo, sugerir essa minha conduta. Agradeço essa oportunidade de deixar isso bem claro e a Justiça terá essa certeza também ao final de qualquer apuração”, disse.

Na delação, Nelson Leal Júnior relatou que, em 2014, José Richa Filho, o Pepe Richa, irmão do ex-governador do Estado Beto Richa (PSDB), solicitou R$ 100 mil ao então presidente da Econorte, Helio Ogama – também delator – para ser usado na campanha de Guto Silva. A Lava Jato afirma que Nelson Leal Júnior era o principal responsável pelo esquema fraudulento no DER-PR.

O delator narrou à Lava Jato que, em agosto de 2014, ‘no dia em que Helio Ogama foi realizar a entrega do valor solicitado em espécie, nem José Richa Filho, nem Luiz Claudio estavam no prédio do DER’. Para os investigadores, o delator referiu-se a Luiz Cláudio da Luz, ex-assessor de Pepe Richa.

“Luis Claudio disse ao colaborador que, por conta da ausência dele e de José Richa Filho, o colaborador (Nelson Leal Júnior) deveria receber o montante de R$ 100 mil de Helio Ogama e entrega-lo a Guto Silva, o qual já estava avisado de que deveria buscar o dinheiro na sala do colaborador no DER”, afirmou.

“Conforme previsto por Luis Claudio, Helio Ogama procurou o colaborador em sua sala e entregou ao mesmo o valor de R$ 100 mil; que, em seguida, no mesmo dia, Guto Silva foi até o DER e, na sala do colaborador, recebeu das mãos deste o valor de R$ 100 mil solicitado por José Richa Filho à Econorte.”

COM A PALAVRA, GUTO SILVA

ESTADÃO: Conhece Nelson Leal Júnior?

GUTO SILVA: Conheço.

ESTADÃO: Há quanto tempo?

GUTO SILVA: Desde que ele assumiu seu cargo no DER.

ESTADÃO: São amigos pessoais?

GUTO SILVA: Não. A relação que eu sempre tive com Nelson Leal Júnior foi referente a trabalho. Sempre lutei por obras no Sudoeste do Paraná.

ESTADÃO: Esteve no DER, em 2014, para pegar R$ 100 mil?

GUTO SILVA: Não estive nem no DER nem em qualquer outro lugar.

ESTADÃO: Pegou R$ 100 mil com Nelson Leal Júnior?

GUTO SILVA: Não. Essa declaração é inverídica. Não é apresentada uma prova sequer. Apenas palavras ao vento.

ESTADÃO: Espaço aberto para manifestação.

GUTO SILVA: Sou a favor de que todo ocupante de cargo público possa ser investigado e deve ter os seus atos acompanhados de forma pública e transparente. Mas não tenho nenhum receio ou problema de confrontar essa delação porque é uma declaração mentirosa e caluniosa. Não há nenhum fato que possa, no mínimo, sugerir essa minha conduta. Agradeço essa oportunidade de deixar isso bem claro e a Justiça terá essa certeza também ao final de qualquer apuração.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO GABRIEL BERTIN, QUE DEFENDE HELIO OGAMA

“Hélio Ogama já se manifestou sobre este mesmo assunto tanto no acordo de colaboração quanto no interrogatório recentemente realizado.”

COM A PALAVRA, O ADVOGADO BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ, QUE DEFENDE PEPE RICHA

“A defesa não se manifesta sobre palavra de delator.”



COM A PALAVRA, O ADVOGADO LORENZO FINARDI, QUE DEFENDE LUIZ CLÁUDIO LUZ

A reportagem fez contato com a defesa de Luiz Cláudio Luz. O espaço está aberto para manifestação.