‘Não estamos em uma selva’, diz Alexandre ao defender resolução do TSE contra fake news

O ministro Alexandre de Moraes fez nesta terça-feira, 25, uma defesa enfática da resolução do Tribunal Superior Eleitoral para intensificar o combate às fake news na reta final das eleições. Em voto apresentado em julgamento no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o ministro afirmou que o cenário pós-primeiro-turno é de ‘manifestações públicas sabidamente inverídicas, indutoras de ataques institucionais com teor incendiário’, que ‘alimentam o extremismo’. “O Estado deve reagir de modo efetivo e construtivo contra os efeitos nefastos da desinformação”, ressaltou.

Alexandre de Moraes foi o quinto ministro do Supremo a acompanhar o voto do relator Edson Fachin no sentido de negar pedido do procurador-geral da República Augusto Aras para derrubar trechos da resolução do TSE. A norma ampliou os poderes da Corte eleitoral para determinar a remoção de notícias que considerar falsas e acelerou o prazo para que as ordens sejam cumpridas.

O procurador-geral da República alegar que a resolução recém-aprovada pelo TSE ‘inova no ordenamento jurídico, com estabelecimento de sanções distintas das previstas em lei, amplia o poder de polícia do Presidente do TSE e alija o Ministério Público da iniciativa de ações ou de medidas voltadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições’.

Os demais ministros que seguiram o entendimento do relator, de que não há censura na resolução do TSE, não expuseram seus argumentos no plenário virtual – ferramenta que permite que os ministros analisem processos à distância. Alexandre de Moraes acompanhou integralmente Fachin e juntou aos autos documento em que defende a resolução que ele mesmo propôs à Corte eleitoral.

Alexandre diz que a norma do TSE ‘veio para preservar as condições de normalidade do pleito, eliminando os riscos sociais associados à desinformação, a partir da disseminação generalizada de notícias falsas, prejudicando a aceitação pacífica dos resultados, em manifesta lesão à soberania popular e à estabilidade do processo democrático’.

O magistrado aponta que a resolução do TSE sistematizou ‘soluções respaldadas pelo ordenamento para compatibilizar os ideais de justiça e liberdade também no ambiente digital’.

“A propagação generalizada de impressões falseadas de natureza grave e antidemocrática, que objetivam hackear a opinião pública, malferem o direito fundamental a informações verdadeiras e induzem o eleitor a erro, cultivando um cenário de instabilidade que extrapola os limites da liberdade de fala, colocando sob suspeita o canal de expressão da cidadania”, ponderou.

Segundo o ministro, a resolução questionada pela PGR tem o objetivo de ‘prestigiar a segurança jurídica’ e conferir ‘coerência, efetividade e agilidade’ a decisões colegiadas já proferidas sobre conteúdos idênticos que foram replicados em outros canais’, de modo a assegurar paridade de armas e a própria higidez do processo’.

“Se um determinado conteúdo já veio a merecer glosa e remoção por força de decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, a sua eventual replicação em endereços eletrônicos outros – para além daquele em que originalmente veiculado – é natural que outros endereços que venham a hospedar o conteúdo em causa, contemporâneos ou não à decisão, podem e devem ser abrangidos pelo julgado, ainda que por força de decisão complementar extensiva de efeitos”, indicou.

‘Nós não estamos em uma selva’

Alexandre destacou que a desinformação impõe sérios obstáculos à liberdade de escolha dos eleitores, comprometendo a normalidade do processo político, ‘dada a intenção deliberada de suprimir a verdade, gerando desconfiança, com consequente perda de credibilidade e fé nas instituições da democracia’.

O ministro ainda frisou que não se pode pretender que a liberdade de expressão legitime a disseminação de ‘informações falsas que corroem o processo democrático’.

“Tenho insistentemente repetido que liberdade de expressão não é liberdade de agressão a pessoas ou a instituições democráticas. Portanto, não é possível defender, por exemplo, a volta de um AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas e o fechamento do Congresso Nacional e do poder Judiciário. Nós não estamos em uma selva!”, assinalou.