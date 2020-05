‘Não é lá essas coisas’, afirma Saraiva sobre Saadi

LEIA TAMBÉM > Delegado diz que foi convidado por chefe da Abin de Bolsonaro para assumir a chefia da PF no Rio

Em depoimento na quarta-feira, 13, no âmbito do inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o delegado Alexandre da Silva Saraiva, da superintendência da Polícia Federal no Amazonas, disse aos investigadores que o também delegado Ricardo Saadi, antigo chefe da PF do Rio de Janeiro, ‘não é lá essas coisas’.

Documento O DEPOIMENTO DE SARAIVA PDF

Saraiva foi chamado a depôr pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, após envolvimento na crise da PF do Rio ano passado. Após antecipar a troca na PF fluminense e depois de a corporação apontar Carlos Oliveira para a vaga, Bolsonaro afirmou que ‘ficou sabendo’ que Saraiva, amigo dos filhos do presidente, iria assumir o posto na superintendência fluminense. Em nova entrevista, horas depois, baixou o tom. “Eu sugeri o de Manaus. Se vier o de Pernambuco não tem problema, não”, afirmou.

Ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saadi afirmou em depoimento prestado na segunda, 11, que sua saída do comando da corporação fluminense foi antecipada em agosto do ano passado a pedido e sem justificativa clara. A exoneração provocou atritos entre Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro.

Saadi está na corporação há 17 anos. Além de ocupar os cargos de superintendente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, o delegado comandou Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e passou pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras(Coaf), órgão responsável por analisar transações financeiras suspeitas.

Documento O DEPOIMENTO DE SAADI PDF

COM A PALAVRA, RICARDO SAADI

A reportagem tenta contato com Ricardo Saadi. O espaço está aberto para manifestação.