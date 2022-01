Não é ilegal, mas é imoral

O Brasil enfrenta uma crise ética e moral sem precedentes. Os meios de comunicação noticiam quase que diariamente situações absolutamente imorais sem que haja reação relevante por parte da população. Isso ocorre no poder público, no ambiente corporativo, assim como na sociedade em geral.

Um bom exemplo atual de absoluta imoralidade no poder público é o famigerado fundão eleitoral. Aliás, importante lembrar que, antes da criação desse absurdo, já existia o fundo partidário, destinado à manutenção de partidos políticos. Ou seja, o sujeito consegue constituir um partido político e imediatamente passa a receber recursos do fundo partidário. Melhor que qualquer negócio ou empreendimento. Receita vitalícia garantida. Na prática, institui um ótimo salário para si próprio como remuneração de seu cargo de presidente de diretório, contrata a esposa, os filhos, familiares, amigos, além incluir todas as despesas e aquisição de bens pessoais nas finanças do partido. Tudo isso com dinheiro do pagador de impostos. Ademais, o fundo partidário tende a aumentar o número de partidos no Brasil, sendo que precisaríamos mesmo era reduzir a quantidade de agremiações.

Após o Superior Tribunal Federal (STF) proibir doação eleitoral por pessoas jurídicas, o que a maioria de nossos políticos fez? Criou o fundo eleitoral para financiar suas campanhas. Com dinheiro público. Simples assim. O famoso Fundão. Em 2018, o fundo eleitoral somado ao fundo partidário chegou à indecente importância de quase R$ 2,7 bilhões. Para as eleições deste ano, as cifras já chegaram a R$ 6 bi, mas recuaram para R$ 4,7 bi, sendo que a poucos meses das eleições ainda não se sabe qual será o valor do Fundão. Isso apenas o fundo eleitoral, sem contar o fundo partidário.

Recursos para as enchentes na Bahia e Brasil afora, para as barragens de Minas Gerais, deslizamentos em São Paulo e para tantas outras emergências ficam prejudicados em detrimento do Fundão para políticos, ou para maioria deles, fazerem campanhas. A título de exemplo, o orçamento de saneamento básico no Brasil, que ainda mata tantas pessoas direta e indiretamente, é de aproximadamente R$ 1 bi. Dinheiro abundante para campanha política tem, para saneamento básico, não.

Tudo isso sem mencionar métodos pouco ortodoxos praticados em algumas campanhas eleitorais, especialmente, os desvios de recursos, compra de votos e tantas outras irregularidades. Sempre com o dinheiro do pagador de impostos.

Mas o cenário é ainda pior, considerando que partidos políticos, a despeito de serem pessoas jurídicas de direito privado, recebem dinheiro público e sequer têm reais obrigações de prestar contas.

Tudo isso não é ilegal, pois está previsto em Lei, mas é absolutamente imoral. Ora, nossos políticos têm a habilidade de aprovar matérias de seu interesse em tempo relâmpago, como a do Fundão, mas as reformas e leis realmente necessárias ao nosso país seguem na fila.

Enquanto isso, o STF, que ultimamente legisla mais que o próprio legislativo, muda o entendimento e a interpretação das leis ao sabor das circunstâncias. O Ministro Lewandowski simplesmente rasgou a Constituição ao decidir que a ex-presidente Dilma poderia ser candidata mesmo após o impeachment. O Ministro Fachin anulou as condenações do ex-presidiário Lula com base em um detalhe técnico-processual relativo à competência de foro, sendo que o Brasil inteiro falava do assunto diariamente durante anos e Sua Excelência só percebeu que o processo tramitava na comarca errada quando bem próximo do prazo de prescrição. Muito conveniente.

Para não ficar apenas no campo do poder público e da política, se faz necessário reconhecer a ausência de ética e moral também nos negócios. Basta verificar o número de empresas privadas envolvidas no maior escândalo de corrupção no país, a quantidade de empresas que se sagram vencedoras em licitações e concorrências públicas mediante atos ilícitos, conluio com autoridades, dentre outras irregularidades. Sem falar nos pequenos comércios que se rendem às propinas de fiscais, vigilância sanitária e demais órgãos fiscalizadores.

Na sociedade em geral também não é diferente. Brasileiros que tentam subornar um policial rodoviário para não receber multa de trânsito. E os famosos “gatos” de tv a cabo e energia elétrica.

Uma regra simples do Direito certamente resolveria muito dos problemas da humanidade, qual seja, “o seu direito termina onde começa o do próximo”. Isso nada mais é do que respeito. E se as pessoas se condicionassem a agir com respeito nas pequenas atitudes da vida, também o fariam em temas mais complexos.

Não é sobre fazer dar certo. É sobre fazer o certo. E sem atalhos.

Em maior ou menor grau, a falta de ética e moral parece estar enraizada. Aquele jeitinho de sempre querer se dar bem, levar vantagem em tudo. Talvez, por uma questão cultural. Talvez pelo fato de o Brasil continuar a ser explorado desde seu descobrimento, não mais como colônia de Portugal, mas como um país rico explorado por uma elite política. No Brasil, ao invés do Estado existir para servir seu povo, ocorre justamente o contrário. O povo trabalha, produz e gera riquezas praticamente para sustentar o Estado com os privilégios e mordomias da elite do funcionalismo público.

Evidente que não se pode generalizar. Há exceções em todos os segmentos, seja no poder público, no ambiente corporativo ou na sociedade em geral. Na verdade, espera-se e acredita-se que as pessoas honestas sejam maioria. E que saiam de sua zona de conforto e contribuam para melhorar o País.

Faz décadas que se ouve que o Brasil é o país do futuro. Uma nação rica, com povo inteligente e trabalhador, premiado com recursos naturais, não tem como não dar certo. Faz décadas que se ouve o mesmo discurso político no sentido de que o Estado precisa focar em educação, saúde e segurança. Faz décadas que se ouve que precisamos diminuir o tamanho excessivo do Estado, acabar com mordomias e privilégios. Mas nada disso avançou e o futuro do tal país do futuro nunca chegou.

*João Vestim Grande é advogado especializado em Direito Empresarial, com atuação em Direito Contratual, Societário, Operações Estruturadas, Fusões e Aquisições. Pós-graduado pelo Insper e FGV