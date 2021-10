Não é cabível habeas corpus contra decretos que instituem o passaporte da vacina

I – O FATO

Informou o site do jornal O Globo, em 2 de outubro do corrente ano, que “o Tribunal de Justiça do Rio recebeu dezenas de pedidos de habeas corpus contra o “passaporte da vacina”, instituído na cidade do Rio. Além do instrumento processual, que juristas dizem não ser adequado para contestar o decreto da prefeitura, muitas das ações são praticamente idênticas. Assim como o habeas corpus concedido pelo desembargador Paulo Rangel e suspenso pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, muitos seguem o modelo divulgado pela deputada federal Chris Tonietto (PSL- Rio).”

II – O ARTIGO 580 DO CPP

Sabe-se que, em um caso especifico, o desembargador Paulo Rangel deu extensão coletiva ao remédio heroico no sentido de suspender aquela determinação da Administração.

Dir-se-ia que não caberia falar em extensão da medida de habeas corpus concedida a um paciente para a sociedade.

De outro lado, em tema de extensão de efeitos do remédio heroico tem-se que “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. (…) II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 118.533/MS- Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17)”.

O caso que aqui se enfoca não se enquadra nos estritos termos do artigo 580 do CPP. Conceder extensão de um remédio heroico a toda a sociedade é dar a um habeas corpus individual, de forma inadequada, um perfil de remédio coletivo.

III – HC NÃO É SUCEDÂNEO DE ADI

Não cabe habeas corpus contra ato normativo.

Sendo o habeas corpus uma ação autônoma será necessário a existência dos elementos da demanda, quais sejam as partes, pedido e causa de pedir. O pedido é de liberdade (habeas corpus liberatório) ou de salvo-conduto para a ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção (habeas corpus preventivo). A causa de pedir é o fato originário da ilegalidade.

O direito líquido e certo que o habeas corpus visa a tutelar é a liberdade de locomoção. Em verdade, se é direito, é porque é líquido e certo, pois o que se quer dizer é que o fato alegado é irrefutável, indiscutível. Ora, sendo o habeas corpus um remédio jurídico que tem como escopo proteger um direito líquido e certo específico, que é a liberdade de locomoção, a prova demonstrativa deste direito é pré-constituída, já que tem de ser previamente produzida. No habeas corpus se visa a análise de ilegalidade que seja patente.

Assim a ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido e certo) está sendo violada.

No habeas corpus o que se visa é a análise da ilegalidade ou não de ato constritivo da liberdade de locomoção.

Essas impetrações têm por objetivo impugnar uma referida lei municipal, não sendo, pois, o instrumento processual adequado para essa finalidade.

Em situações análogas à presente, veja-se que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese (STF, HC n. 109.101, Rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 29/5/2012 Public 30/5/2012; HC n. 109.327 MC, Rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 4/8/2011, DJe-151 Divulg 5/8/2011 Public 8/8/2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00699 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 501-506).”

“O habeas corpus não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade e se, nos termos da Súmula nº 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, pela mesma razão descabe habeas corpus contra lei em tese”.

Não diverge o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: “não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC n. 90.364, Pleno, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 31.10.2007).

Nesse passo, a orientação foi reafirmada, muito recentemente, por meio de decisão monocrática do Min Celso de Mello, vazada nos seguintes termos: “A ação de habeas corpus, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais (…). Cabe ter presente, (…), que o remédio de habeas corpus não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade (…)” (HC n. 109.327 MC/RJ, j. 04.08.2011).

Essa a lição do ministro Celso de Mello:

“A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física. É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heróico. Por tal razão, não se revela suscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus”, quando promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140- RTJ 178/1231 – RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.): “A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. – A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.” (RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Esse entendimento doutrinário – que repele a utilização do instrumento constitucional do “habeas corpus”, quando ausente, na petição de impetração, menção específica a fatos concretos ensejadores da alegada situação de injusto constrangimento (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.756, item n. 654.7, 11ª ed., 2007, Atlas; FERNANDO CAPEZ, “Curso de Processo Penal”, p. 529, item n. 20.15.10, 14ª ed., 2007, Saraiva; TALES CASTELO BRANCO, “Teoria e Prática dos Recursos Criminais”, p. 158, item n. 156, 2003, Saraiva) – reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, a propósito do tema, assim se tem pronunciado: “‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO QUE NÃO INDICA QUALQUER COMPORTAMENTO CONCRETO ATRIBUÍDO À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PEDIDO NÃO CONHECIDO. Torna-se insuscetível de conhecimento o ‘habeas corpus’ em cujo âmbito o impetrante não indique qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade apontada como coatora, a prática de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude.” (RTJ 159/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO) “Não há como admitir o processamento da ação de habeas corpus, se o impetrante deixa de atribuir à autoridade apontada como coatora a prática de ato concreto que evidencie a ocorrência de um específico comportamento abusivo ou revestido de ilegalidade.” (RTJ 164/193-194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) É por tal motivo que a ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos inviabiliza, processualmente, o conhecimento da ação constitucional de “habeas corpus”, como tem advertido o Plenário desta Suprema Corte (HC 83.966-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).”

O STF, repita-se, não têm conhecido de ações de “habeas corpus”, considerado o fundamento de que o remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (HC 74.991/SP, Rel. min. Celso de Mello – HC 95.921/RN, Rel. min. Joaquim Barbosa – HC 96.238/DF, Rel. min. Meneses Direito – HC 96.301/SP, Rel. min. Ellen Gracie – HC 96.425/SP, Rel. Min. Eros Grau – HC 96.748/DF, Rel. min. Celso de Mello – HC 97.763/SP, Rel. min. Joaquim Barbosa – HC 103.998/SP, Rel. min. Gilmar Mendes.

Adite-se que o ministro Gilmar Mendes julgou incabível Habeas Corpus coletivo que pedia a suspensão da prisão de todos os condenados em segunda instância (execução provisória da pena), uma vez que tal pedido não pode sequer ser concedido por não especificar a quem se destina (HC 154.322-DF). Rechaçou, portanto, a pretensão genérica deduzida.

Como bem salientou o ministro Og Fernandes, no julgamento do HC HC 697066, de acordo com a jurisprudência do STJ, o habeas corpus não constitui via própria para o controle abstrato da validade de leis e atos normativos em geral, previsão também fixada na Súmula 266 do Supre?mo Tribunal Federal.

Colho posicionamentos do STJ na matéria:

Não se admite a impetração de habeas corpus para a tutela de direitos coletivos sem que sejam individualizados, ou ao menos identificáveis, as pessoas que efetivamente sofrem a suposta coação ilegal ao tempo da impetração” (AgRg no HC 359.374/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

“Esta Corte possui o entendimento de que não é cabível habeas corpus com natureza coletiva. É inviável a concessão do benefício, de forma genérica, em favor da totalidade do grupo, na via mandamental, sendo imprescindível a identificação dos pacientes e a individualização do alegado constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 41.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

IV – CONCLUSÕES

Fala-se então que não é cabível habeas corpus com natureza coletiva.

Isso porque normas de caráter geral e abstrato, ainda que consideradas em desarmonia com a Constituição Federal, não podem ser impugnadas por meio de habeas corpus.

Com relação aos writs noticiados, pois, será caso de indeferimento liminar por inadequação da via eleita.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado