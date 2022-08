‘Não é bom sinal ter de reafirmar os princípios da democracia em pleno 2022’, alerta Sarrubbo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo afirmou na manhã desta quinta-feira, 11, que não é um bom sinal a necessidade de falar sobre democracia e ter de reafirmar seus princípios em pleno 2022.

“Nunca imaginei que nós precisássemos tratar desse tema ainda hoje. Eu preferiria que nós não precisássemos fazer qualquer movimento hoje. Que o Brasil estivesse num momento de paz, respeito às instituições, de festa democrática. A essência da democracia é o respeito às instituições e à divergencia. Se estamos precisando falar de democracia isso não é um bom sinal. O bom sinal é que a sociedade está se mobilizando. O mau sinal é que a gente está precisando tocar nesse assunto em 2022”.

O chefe do Ministério Público de São Paulo desceu de seu gabinete pouco depois das 9h para se dirigir ao ato realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi acompanhando de um largo grupo de integrantes do MP, no que Sarrubbo chamou de ‘mensagem’ quanto a posição do órgão em defesa da democracia.

Os presidentes da Fiesp e da Febraban compareceram à sede do Ministério Público e conversaram com Sarrubbo antes de se dirigirem ao Largo São Francisco. Caminharam junto dos integrantes do MP até a Faculdade de Direito da USP.