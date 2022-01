Não devemos esquecer

I – O FATO

Bem lembrou em excelente artigo para o jornal O Globo, Dorrit Harazim(Memória, história) “no brutal inverno europeu de janeiro de 1945, faltando poucos meses para a capitulação da Alemanha nazista frente às tropas Aliadas, o Exército Vermelho vindo da União Soviética avançara fundo Polônia adentro. Já haviam libertado Varsóvia e Cracóvia quando olheiros os informaram de que encontrariam algo escabroso a caminho de Oswiecim. Era Auschwitz. Ali encontraram 648 cadáveres, pilhas de cinzas que um dia tiveram formas humanas, e cerca de 7.500 esqueletos ainda com vida. Naquele 27 de janeiro, o Holocausto teve expostas suas primeiras entranhas.”

Era um campo de concentração cujo objetivo era dizimar os judeus, dentro da proposta nazista, antissemita, de que eram a raça pura. Imbecis.

Coube ao general americano Dwight Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas (e posteriormente 34º presidente dos Estados Unidos), a decisão de visitar um campo de concentração antes mesmo do final dos combates. Ele viu o horror.

Quem era esse criminoso que comandava um desses matadouros?

Era Franz Stangl, nascido em Altmünster(município da Áustria), em 26 de março de 1908, e que morreu em Düsseldorf, na Alemanha, 28 de junho de 1971.

Foi um militar e ex-policial austríaco que serviu como oficial da Schutzstaffel (SS) e comandante dos campos de extermínio nazistas de Sobibor e Treblinka.

Dizia como todos os demais que professaram essa satânica ideologia que cumpria ordens.

Ele fez parte da chamada operação T4.

Por ordens diretas de Heinrich Himmler, tornou-se superintendente do Aktion T4, ou Programa de Eutanásia, do Instituto de Eutanásia em Schloss Hartheim onde pessoas com problemas físicos e mentais eram mandadas para serem mortas.

Foi comandante do campo de extermínio de Sobibor de março a setembro de 1942, mas alegou não saber da real natureza do campo, pois havia sido informado por Odilo Globocnik que se tratava de um campo de abastecimento do exército. Disse ter tomado ciência do que ocorria lá após ter descoberto uma câmara de gás escondida na mata. Anos depois, revelou que Globocnik disse a ele que se os judeus do campo não estivessem trabalhando “duro o bastante”, tinha a permissão de matá-los.

Sorbibór passou a funcionar com toda sua capacidade em maio de 1942. Enquanto Stangl foi o administrador do campo, acredita-se que cerca de 100 mil judeus foram mortos até a quebra das máquinas em outubro daquele ano quando Stangl deixou o local.

Durante o tempo que esteve em Sorbibor, sua esposa que havia ouvido o que acontecia por lá, questionou o marido que disse:

“você sabe que não posso discutir assuntos sobre o serviço. Tudo o que posso dizer e você tem que acreditar em mim, se tiver algo errado, eu não tenho nada a ver com isso.”

Após o fim da guerra, conseguiu esconder sua identidade, mas foi preso pelo exército americano e ficou detido na Áustria pela participação no T4. Porém, fugiu para a Itália com seu colega de Sobibor, Gustav Wagner. Funcionários do Vaticano, encabeçados pelo bispo Alois Hudal, ajudaram em sua fuga para a Síria com um passaporte da Cruz Vermelha (ver: Ratlines). A participação de Hudal causou um grande escândalo na imprensa, em 1947, e o bispo se demitiu em 1951. Stangl e sua família viveram na Síria por três anos antes de se mudarem para o Brasil em 1951. Depois de anos de vários empregos, foi trabalhar na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, com a ajuda de amigos, ainda usando seu nome verdadeiro.

Por que razões pessoas da igreja católica, à época comandada por Pio XII, ajudaram genocidas como ele na fuga?

Por que ficou tanto tempo trabalhando no Brasil em uma empresa alemã, no Brasil, que acabou por colaborar de forma frequente com a ditadura militar?

São perguntas que não foram respondidas.

O certo é que esse criminoso assim como tantos e tantos da chamada extrema-direta, foi preso no Brasil e foi pedida a sua extradição.

Após sua extradição pelo STF do Brasil, foi julgado pelas mortes de cerca de 900 000 pessoas. Ele admitiu as mortes, mas argumentou:

“Minha consciência está tranquila. Eu estava simplesmente cumprindo minhas obrigações…”(Wikipedia).

Ele disse que foi obrigado a fazer o que fez, por ordens superiores. Mas não há provas de que foi obrigado a assim agir sob coação irresistível. Ele é um assassino que matou e torturou com plena ciência do que fez. Ora, como disse o ministro Victor Nunes Leal: “ Não se comprovou, ainda, que a ordem de matar prisioneiros, inocentes ou não, e enfermos e hospitalizados, ou de exterminar judeus em massa, mediante processo de horrenda eficiência, tivesse sido autorizada por lei do estado nazista”. Indicou ainda o ministro: “As providências tomadas pelos alemães, para manter as vítimas inscientes do seu destino e para eliminar os vestígios materiais da carnificina, é presunção mais forte ainda de que os dirigentes e executores dessa política não ignoravam a criminalidade de seu procedimento”.

Stangl foi considerado culpado das acusações e condenado à prisão perpétua em 22 de outubro de 1970. Morreu em 28 de junho de 1971 após parada cardíaca em Düsseldorf.

II- A EXTRADIÇÃO DE STANGL

Ele preso no Brasil, por conta de um pedido de extradição feito e teria que ser julgado pelos hediondos crimes que praticou.

Heleno Cláudio Fragoso(Extradição – O caso Stangl) lembrou que três pedidos de extradição foram apresentados: o de nº 272, da Áustria, o de nº 273, da Polônia, o de nº 274, da Alemanha.

O procurador-geral da República, Haroldo Valladão, em parecer, sustentou que o direito extradicional brasileiro, ao determinar a comutação de determinadas penas como condição de entrega de extraditando, baseou-se “num princípio liberal e humanitário (Briggs), sempre independente e, não raro, acima do nosso direito positivo, constitucional ou não.”, como bem lembrou Theo Bastos Barcellos( A questão da prisão perpétua na extradição, in Ius Navigandi, em 10/2002).”

Disse ainda Theo Bastos Barcellos(obra citada) que “relatando o processo, o Ministro Victor Nunes resumiu bem esses argumentos: “O memorial da Alemanha, bem como os pareceres do Procurador-Geral e do Ministro Nelson Hungria, sustentam que a comutação de pena, como exigência do direito extradicional, não está vinculada às vedações constitucionais. É norma autônoma, inspirada em outras razões, tanto que a Constituição de 1937 admitia a pena de morte, em certos casos, e a nossa Lei de Extradição, decretada na sua vigência, determinou a comutação.

Apesar do que foi exposto por Hungria e Valladão, o Tribunal – naquela oportunidade – não abraçou a tese de que o direito extradicional pudesse ser de todo independente do direito constitucional, ao dispor, unicamente, sobre o compromisso de comutação de pena de morte ou corporal, e nele não incluir a sanção perpétua.

Conforme as palavras do Ministro Victor Nunes Leal: “Não podemos, data venia, aceitar esse ponto de vista sem reserva. É certo que o direito extradicional, ao dispor de tal modo, se inspira no sentimento de humanidade, mas também não é por outro motivo que o direito constitucional renega tais ou quais penalidades: ‘As penas perpétuas… vão-se limitando aos chamados incorrigíveis, como supostos refratários a todo tratamento’, observa Roberto Lyra, citando, a seguir, esta conclusão do Congresso Penitenciário de Washington: ‘Nenhum indivíduo, quaisquer que sejam sua idade e antecedentes, deve ser considerado incapaz de emenda’.”

Sabe-se que Stangl foi condenado à prisão perpétua e morreu no seu cumprimento. Ele foi um genocida.

Pois bem.

O relator do processo, ministro Victor Nunes Leal, consignou que a extradição fosse condicionada a normas de direito penal interno(Extradição 241, 18 de maio de 1962, RTJ 24/247). Nesse caso a extradição somente foi concedida com a condição de ser comutada a pena de trabalhos forçados, que o direito brasileiro não admite.

Os estados que apresentaram o pedido de extradição(a entrega por um Estado a outro, e a pedido desse, de indivíduo que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena, dentro de uma verdadeira relação executiva), não apresentaram compromisso quanto a comutação, atendendo apenas ao disposto no artigo 12, letra d, do Decreto-lei nº 394, que se referia apenas à pena de morte e às penas corporais.

É sabido que nem a Áustria e nem a Alemanha têm um sistema de inquérito como o Brasil. Ali vigora o sistema do juizado de instrução, que é objeto, hoje no Brasil de uma discussão em sede de constitucionalidade.

Não poderia o Brasil conceder a extradição do genocida se os crimes estivesse prescritos no Brasil ou ainda segundo a Lei dos Estados requerentes.

Para o pedido alemão referente aos fatos de Treblinka, o termo inicial seria agosto de 1943.

Em relação à Áustria havia dois processos, sendo um em Linz(fatos que envolviam Hartheim) e outro em Viena(Sobibor e Treblinka). Quanto ao processo de Linz, entendeu o Tribunal que a prescrição havia sido interrompida com a acusação feita em 19 de março de 1948. Quanto aos fatos de Sobibor e Treblinka(processo de Viena), havia apenas a notícia de uma expedição de um mandado de persecução, não constando do processo se precedeu a esse ato do juiz da acusação. Aqui entendeu o Tribunal, ao contrário da PGR, que a prescrição estava consumada, pois o mandado judicial deveria constituir apenas medida cautelar, anterior ao início da instrução criminal.

Já o pedido da Alemanha restringia-se aos fatos de Treblinka.

Quanto a Polônia os crimes cometidos em Sobibor e Treblinka foram praticados em seu território, não havendo problema de competência.

Havia a jurisdição da Alemanha com relação aos crimes cometidos por ele, uma vez que o parágrafo terceiro, inciso III, nº 1, declarava aplicável a lei alemã ao estrangeiro que praticasse crime no estrangeiro, estando a serviço do Estado da Alemanha. Por sua vez, a jurisdição do Estado da Áustria aplicava-se na medida em que o extraditando era de nacionalidade austríaca, tendo sido os crimes com relação a Hartheim, praticados naquele país.

Nesse ponto, como disse Heleno Fragoso(obra citada) foi a decisão de extrema importância para o extraditando, pois significou a exclusão do processo pelos fatos de Sobibor. O pedido da Alemanha referia-se aos fatos de Treblinka, como disse.

Declarando interrompida a prescrição tanto na Alemanha como na Áustria(fatos de Hartheim), o pedido de extradição desses países tinha de ser atendido. Por isso, examinou, a seguir, o STF, a questão da preferência. Ali se tinha, a teor do artigo 6, § 1º, alíneas “a”, “b”, do Decreto-Lei 394, à época em vigência.

Art. 6º Quando vários Estados requererem a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele, em cujo território a infração foi cometida.

§ 1º Tratando-se de fatos diversos:

a) o que versar sobre a infração mais grave, segundo a lei brasileira;

b) o do Estado que em primeiro lugar tiver solicitado a entrega, no caso de igual gravidade; se os pedidos forem simultâneos, o Estado de origem ou, na sua falta, o do domicílio.

Nos demais casos, a preferência fica ao arbítrio do Governo Brasileiro.

§ 2º Na hipótese do § 1º, poderá ser estipulada a condição de entrega ulterior aos outros requerentes.

§ 3º Havendo tratado com algum dos Estados solicitantes, as suas estipulações prevalecerão no que diz respeito à preferência de que trata este artigo.

O primeiro pedido a dar entrada no STF foi o da Áustria. Todavia, esse país não concedia extradição dos nacionais e, por isso, não poderia aceitar o pedido de entregar o extraditando, posteriormente, à Alemanha.

Tendo em vista ao critério da gravidade da infração, o STF acolheu o pedido apresentado pela Alemanha, cujo processo dizia respeito aos fatos de Treblinka, autorizando-se a entrega do extraditando para aquele país mediante o compromisso de ser convertida a pena de prisão perpétua se viesse a ser aplicada – em pena de prisão temporária, e de ser o extraditando entregue, ulteriormente, à Áustria. A decisão foi unânime.

Na Alemanha houve o maior número de infrações cometidas pelo genocida(GPP – artigo 78, II, letra b).

Em razão disso, o genocida foi entregue à Alemanha para julgamento.

Aplicou-se ali o que se chama no direito da extradição da chamada “promessa da reciprocidade”.

Essa promessa de reciprocidade tanto pode ser acolhida quanto rejeitada, sem fundamentação, pelo governo brasileiro. Sua aceitação não traduz, em absoluto, como nos ensinou J.F.Rezek(Direito Internacional Público, 2ª edição, 1991, pág. 201), um compromisso internacional sujeito ao referendo do Congresso. Ao governo, é lícito, ademais, declinar da promessa formulada, em espécie, por país cujas solicitações anteriores tenham logrado melhor êxito.

Examinado essa regra constitucional que subordina à aprovação do poder Legislativos os tratados e atos internacionais celebrados pelo presidente da República, manifestou-se, naquela oportunidade de julgamento, como relator da Extradição 272-4, o ministro Victor Nunes Leal:

‘O melhor entendimento da Constituição, é que ela se refere aos atos internacionais de que resultem obrigações para o nosso pais. Quando muito, portanto, caberia discutir a exigência da aprovação parlamentar para o compromisso de reciprocidade que fosse apresentado pelo governo brasileiro em seus pedidos de extradição. Mas a simples aceitação da promessa de Estado estrangeiro não envolve obrigação para nós. Nenhum outro Estado, à falta de norma convencional, ou de promessa feita pelo Brasil(que não é o caso), poderia pretender um direito à extradição, exigível do nosso país, pois não há normas de direito internacional sobre a extradição obrigatória para todos os Estados”(caso Stangl, RTJ, 43/193).

O certo é que fundada em promessa de reciprocidade, a demanda extradicional abre ao governo brasileiro a perspectiva de uma recusa sumária, como disse Rezek, naquela obra, pág. 202.

III – A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA E A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL NO BRASIL

Por fim, discute-se a questão da aplicação da pena de prisão perpétua pelo estado que vem a extraditar.

Sabe-se que o Estatuto de Roma, na criação do Tribunal Penal Internacional prevê essa possiblidade.

A Constituição de 1988 prevê a pena de morte em caso de guerra declarada(artigo 5º, inciso XLVII). Sabe-se que a Constituição anterior, sob o pálio de atos institucionais, à época do governo militar aceitou a pena de morte. Com base em lei de 1969, essa Constituição revogada estabelecia punição capital para crimes cometidos em períodos de guerra e execução por fuzilamento.

O Supremo Tribunal Federal adotou, em mais de uma ocasião, a extradição para os Estados que adotam a pena de morte, com a condição que houvesse a comutação desta pena pela de prisão perpétua. O STF, no processo de Extradição nº 426, julgado em 4 de setembro de 1985(caso Russel Weisse), mudou seu anterior posicionamento que exigia a comutação da pena de prisão perpétua(aplicável no país requerente) pela pena privativa de liberdade não superior a trinta anos.

Nesse leading caso, como revelou Valerio de Oliveira Mazzuoli(Curso de Direito Internacional Público, 3ª edição, pág. 852), segundo o entendimento do ministro Francisco Rezek, o STF deferiu extradição de estrangeiro a Estado requerente que aplicaria, sem condições, a pena de prisão perpétua. O eminente ministro Rezek deixou expresso, à época, que “no que concerne ao parágrafo 11 do rol constitucional de garantias ele estabelece um padrão processual no que se refere a este pais, no âmbito especial da jurisdição desta República. A lei extradicional brasileira, em absoluto, não faz outra restrição salvo aquela que tange à pena de morte.”

Dir-se-á que a pena de prisão perpétua – que não recebe a mesma ressalva constitucional conferida à pena de morte – não pode ser instituída dentro do Brasil, quer por meio de tratados internacionais, quer mediante emendas constitucionais, por se tratar de cláusula pétrea. Mas, como observou Valerio Mazzuoli(obra citada) isso não obsta, de forma alguma, que a mesma pena possa ser instituída fora de nosso pais, em tribunal permanente com jurisdição internacional, de que o Brasil é parte e em relação ao qual deve obediência, em prol do bem-esta da humanidade.

Por fim, dir-se-á que muitos países têm considerado imprescritíveis esses crimes de genocídio. Tal é o caso da parte geral do Código Penal da Alemanha, parágrafo 78, 2, no Código da República Democrática da Alemanha, de 1968(§ 84), no Código Penal da Bulgária, de 1968(artigo 7,9,2).

Atualmente, a Constituição prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado