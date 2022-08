A decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do STF, de instaurar investigações e determinar buscas e apreensões contra um grupo de empresários, tem gerado controvérsias em torno da possível violação de direitos fundamentais, principalmente da liberdade de expressão e de participação.

No entanto, devemos ressaltar que as determinações do Ministro do STF são constitucionais, legítimas e legais, principalmente se levarmos em consideração a conjuntura atual. Não deve existir tolerância com quem defende golpe de estado e a implantação de uma ditadura civil-militar, como a que perseguiu, prendeu, torturou, matou e promoveu desaparecimentos forçados de milhares de pessoas no Brasil entre os anos de 1964 e 1985.

A defesa de um golpe de estado e da efetivação de uma ditadura deve ser comparada com a defesa do Nazismo. Ambas são inaceitáveis e intoleráveis, devendo gerar investigações e responsabilizações, principalmente quando os autores possuem poder econômico e político para tentarem ou mesmo efetivarem as ações que defendem, como no caso dos empresários citados, que notoriamente possuem grande poder econômico e político, e proximidade com um Presidente da República que faz discursos e declarações golpistas e contrárias à Democracia.

Dessa forma, as ações deles não são isoladas, elas fazem parte de uma escalada de ataques à Democracia, à Justiça e ao Estado de Direito promovidas pelo atual governo federal, do qual os mesmos empresários são apoiadores há mais de 3 anos.

Devemos relembrar que a ditadura brasileira de 1964-1985 foi apoiada e financiada por importantes empresários e empresas nacionais e internacionais. Podemos concluir que os indícios de crimes, como os de associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de estado, são claros, e os acusados precisam ser investigados, processados e responsabilizados.

Não deve existir liberdade de expressão para a defesa de ditadura, já que quem defende ditadura está também defendendo torturas, assassinatos, desaparecimentos forçados, perseguições e prisões políticas e ideológicas, que são considerados crimes de lesa humanidade na ordem internacional, e que também estão previstos na legislação brasileira.

*Ariel de Castro Alves, advogado e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo